Tasse e residenzialità. Il Comune firma l'appello anti-Airbnb

VENEZIA - Il Comune aderisce all'appello di dieci capitali del turismo affinché la prossima Commissione europea ponga un freno allo strapotere di Airbnb. Lo annuncia l'assessore al Bilancio Michele Zuin, spiegando come il sindaco Luigi Brugnaro abbia accolto l'esortazione del Gruppo 25 Aprile e dell'associazione Progetto Firenze a sottoscrivere la lettera, che ha già avuto una vasta eco a livello internazionale. È fondamentale che una città come Venezia si schieri con Amsterdam, Barcellona, Berlino, Bordeaux, Bruxelles, Cracovias, Monaco, Parigi, Valencia e Vienna per la valenza simbolica di luogo in cui la