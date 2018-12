CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - Una denuncia pubblica, sui social e alle forze dell'ordine, sulla quale ora bisognerà fare chiarezza. Nella notte tra venerdì e sabato una 39enne veneziana, che abita in zona San Barnaba, ha raccontato di essere stata aggredita da tre uomini armati di coltello in calle Sporca de le Pazienze, una laterale di calle lunga San Barnaba. Un'area, questa, che nel corso degli ultimi tempi era già divenuta nota per i topi d'appartamento e i furti ai danni dei negozi con intrusioni per racimolare i pochi...