VENEZIA Continuano a fioccare le inserzioni pubblicate on line sia da privati che da agenzie, sui portali del commercio a distanza. L'effetto Covid-19 sul mercato immobiliare, soprattutto quello strettamente legato al settore turistico, ha cominciato a mietere vittime anche nel cuore di Venezia, nelle prestigiose Procuratie Vecchie di Piazza San Marco dove, nella giornata di venerdì, è stato messo in affitto un negozio di lusso .

Piazza San Marco, lato Procuratie Vecchie, affittasi prestigioso negozio di 12 mq, in affitto d'azienda, locale restaurato, offerto ad uso esclusivo di vendita preziosi, ideale per le migliori marche di orologi di lusso e gioielleria, si legge nell'inserzione pubblicata dal titolare di un'agenzia sul sito internet Subito.it.

Coronavirus. A Jesolo spuntano i cartelli "vendesi" su negozi e ristoranti

E non è tutto, insieme al negozio, la cui corposa richiesta d'affitto (10mila euro) va di pari passo con il prestigio della zona, viene proposto, sempre in affitto, un locale di 60 mq accatastato ad uso magazzino, ma restaurato come abitazione composto da quattro vani con bagno e possibilità cucina, posto a pochi passi da Piazza San Marco.

Non lontano dalla Piazza, in Frezzeria, arteria un tempo immersa nel traffico turistico, un'altra agenzia offre, sempre in affitto e con un nuovo contratto 6+6, un negozio caratterizzato da accattivante vetrina ma non idoneo alla ristorazione. In questo caso al nuovo aspirante affittuario si chiede anche una sostanziosa buona entrata oltre al canone mensile di locazione.

Venezia, hotel vuoti: ora il rischio è che vengano "divorati" dai soldi sporchi della mafia

Il mercato dell'annuncio on line, facile e veloce, è poi immancabilmente sbarcato anche su Facebook, dove all'interno di svariati gruppi (chiusi o pubblici) sono comparsi alcuni immobili in vendita o in affitto, assieme ad inserzioni fai da te inserite quasi esclusivamente da privati ma corredate da foto, piantine e precisi dettagli sull'immobile.

C.Mes.

Ultimo aggiornamento: 12:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA