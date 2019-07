Aeroporto Marco Polo di Venezia, in vista l'area park gratuita per le auto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TESSERA - Se ne parlava da un po', ma si è cominciato ad avvertirne maggiormente l'esigenza con l'entrata in vigore, a settembre 2018, dell'ordinanza Enac che ha istituito una Zona a traffico controllato (Ztc) all'interno dell'aeroporto, in base alla quale i veicoli che entrano nello scalo devono impegnare la viabilità per un tempo massimo di 7 minuti entro i quali devono o entrare in uno dei parcheggi dello scalo, oppure uscire dalla Ztc lasciando il Marco Polo. Ci riferiamo alla cosiddetta wait...