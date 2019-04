Bretella aeroporto cambia il progetto: stazione di testa e a doppio binario

di Elisio Trevisan

MESTRE - I costi e i benefici della bretella ferroviaria per collegare Mestre con l'aeroporto andrebbero in pari se si rinuncia al cappio, ossia al percorso circolare che farebbe della nuova fermata al Marco Polo una stazione di transito invece che una di testa. In buona sostanza con il percorso circolare inserito da Italferr, del Gruppo Ferrovie dello Stato, nel progetto definitivo del 18 ottobre 2017 cofinanziato dalla Comunità Europea e presentato ad aprile 2018, i treni si fermerebbero e ripartirebbero sempre nella stessa direzione come avviene ad esempio a Mestre; invece, con una stazione di arrivo, i treni vi giungerebbero e poi dovrebbero tornare indietro per lo stesso percorso fatto all'andata, come a Firenze.L'Aeroporto vuole il cappio perché permetterebbe di far risparmiare ai viaggiatori una decina di minuti, e soprattutto perché una stazione di transito è molto più importante e funzionale di una di testa. I tecnici del Governo gialloverde che si sono incontrati una decina di giorni fa con quelli delle Ferrovie hanno abbozzato, invece, una soluzione diversa, senza il cappio: in tal modo l'opera costerebbe molto meno dei 400 milioni di euro previsti.