Ruba nelle auto in aeroporto mentre i proprietari scaricano i bagagli

VENEZIA - Beccato a rubare nei parcheggi del Marco Polo di Tesera. Nei guai uno sbandato 35enne di origini tedesche che è stato denunciato dai carabinieri della stazione dell'aeroporto di Tessera per furto aggravato. L’uomo, in Italia senza una dimora fissa, aveva scelto con tutta calma la vittima del furto, approfittando di un momento di disattenzione del proprietario, impegnato nelle operazioni di trasbordo dei bagagli, per rompere il finestrino anteriore e rubare il portafogli lasciato imprudentemente sul cruscotto. Tornato dopo pochi minuti, il proprietario si è accorto del danno e ha fatto intervenire i carabinieri.



Per i militari non è stato facile ricondurre l’autore del gesto fulmineo ad un viso e quindi ad un nome e cognome, tuttavia la tempestività della segnalazione ha permesso, dopo un rapido ma accurato esame delle telecamere, di individuare il ladro che ancora si aggirava per l’aeroporto, con il portafogli rubato addosso.

