Acqua alta a Venezia, sul Gazzettino di domani i nomi e le cifre dei primi 250 risarciti

Esclusivo I risarcimenti per l’acqua alta di novembre: sul Gazzettino i nomi e le cifre dei primi 250 rimborsi a Venezia. Sono poco meno di tre milioni 700mila euro i contributi finora erogati per cittadini e imprese di Venezia dalla struttura commissariale per l’emergenza allagamenti causati dall’acqua alta disastrosa del 12 novembre scorso. Tante, tantissime persone hanno presentato domanda e solo una parte ha finora ricevuto il bonifico a seguito della chiusura della pratica. Il Gazzettino in edicola domani, domenica 17 maggio, pubblicherà l'elenco dei primi 250 beneficiati.





Ultimo aggiornamento: 20:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA