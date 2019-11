di Nicola Munaro

Punto numero uno: non è mai stato detto da nessuna parte che nel 2019 ci sarebbero stati innalzamenti delle paratoie del Mose a mare grosso. Punto numero due: siccome il sistema di dighe mobili destinato (si pensa) a salvare Venezia dalle onde di marea non è stato ultimato, alzarlo per evitare l'Aqua Granda di martedì sarebbe stato inutile. La marea sarebbe passata lo stesso. Due verità del Consorzio Venezia Nuova per spiegare come mai, nonostante i ripetuti inviti, nessuno abbia dato il via ad una prova del nove capace di misurare realmente la funzionali del Modulo Sperimentale Elettromeccanico.Due posizioni, queste, che trovano spazio negli atti sottoscritti tra Consorzio Venezia Nuova e Provveditorato alle opere pubbliche per il Veneto. Lì è scritto che nel corso del 2019 sono previste prove tecniche del Mose a «mare calmo» e nel 2020 quella a «mare grosso». E sulla possibilità dell'innalzamento parziale di alcune delle barriere mobili del Mose, esiste soltanto una simulazione di tipo matematico, non sperimentale, relativa alla Bocca di Porto del Lido. Oltretutto, il modello matematico avrebbe calcolato una variazione positiva della marea, valutata in uno o due centimetri.