Venezia, acqua alta prevista per le 22 di oggi: punta massima di 140 cm

VENEZIA - Nuova impennata dell'acqua alta stasera a Venezia e seconda attivazione del Mose, il sistema di paratoie mobili a difesa della laguna, in tre giorni. Il Centro maree del Comune ha previsto una massima di 140 centimetri alle ore 22. Per questo è stato programmato il sollevamento delle barriere del sistema Mose a partire dalle ore 18. In città permangono condizioni favorevoli al fenomeno dell'acqua alta fino a venerdì 5 novembre.

