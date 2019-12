LEGGI ANCHE

VENEZIA - La storicache era stata sradicata dalla fondamenta e trascinata nel canale della Giudecca dalla furia delle onde e dall'alta marea del 12 novembre , dopo essere stata localizzata sul fondo del canale dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco utilizzando un sonar , è stata oggetto oggi 6 dicembre di uno spettacolare quanto difficoltoso recupero, ad opera degli stessi pompieri.All'operazione hanno partecipato, oltre ai Vigili del Fuoco, anche la Capitaneria di porto per le autorizzazioni e delimitazioni dell'area operativa, e di Actv e Alilaguna per la temporanea e parziale sospensione degli approdi delle Zattere garantendo, comunque, i servizi di trasporto pubblico. Le attività di recupero, le cui spese sono sostenute interamente dalla Comune, sono tuttora in corso e vengono effettuate con una gru posizionata su un pontone di circa 36 metri per 10 il quale, sotto il coordinamento degli uffici tecnici del Comune di Venezia, ha agito su indicazione del team subacqueo dei Vigili del fuoco.L'edicola recuperata verrà ora portata nel deposito Veritas. «L'edicola di Walter Mutti - dice il sindaco di Venezia e commissario all'emergenza Luigi Brugnaro - è diventata uno dei simboli della drammaticità di quella terribile notte del 12 novembre. L'auspicio è che questa stessa edicola possa diventare il simbolo tangibile di una città che non si rassegna e che rinasce».