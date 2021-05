VENEZIA - Una corsa contro il tempo che ora ha una tempistica precisa: 90 giorni. Quelli entro i quali l'impresa, ancora da individuare, dovrà realizzare la barriera in vetro per proteggere la Basilica di San Marco dalle acque alte intermedie, quelle in cui il Mose non entra in funzione. L'ultimo via libera, con tanto di tempistica, è arrivato ieri. Il comitato tecnico del Provveditorato alle Opere pubbliche ha approvato il progetto esecutivo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati