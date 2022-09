San Marco, ecco le barriere che "inscatolano" la Basilica per proteggerla dall'acqua alta

VENEZIA - Messa in opera delle barriere contro l'acqua alta in Piazza San Marco a Venezia. In questi giorni si stanno ultimando gli interventi per proteggere la Basilica. Una barriera di vetro installata attorno al perimetro della chiesa servirà ad evitare l'incursione dell'acqua durante le maree. (© Sebastiano Casellati/Fotoattualità)