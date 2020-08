Maltempo: a Venezia stanotte previsto un picco di acqua alta a 100 centimetri

VENEZIA - Il veloce passaggio del fronte di perturbazione che sta causando piogge forti nel Nord si potrebbe ripercuotere sulla Laguna di Venezia, portando in nottata valori sostenuti anomali per la stagione. Lo comunica il centro maree del Comune. Per questa sera alle 23:15, infatti, è previsto un picco massimo di 100 centimetri, ma domani la marea dovrebbe tornare su livelli normali di stagione: i due picchi massimi previsti sono alle 12:55 con 80 centimetri, e alle 23:45 con 85 centimetri. © RIPRODUZIONE RISERVATA