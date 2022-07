Servizio di Emiliana Costa

Venezia a pagamento, piace oppure non piace? L'introduzione del contributo d'accesso a partire dal 16 gennaio 2023 divide la città, residenti, visitatori, veneti che frequentano la città e ovviamente i turisti. La nostra giornalista Emiliana Costa è andata in giro per le calli cercando di capire quale sia l'umore delle persone.