VENEZIA - Brad Pitt alla Mostra del Cinema di Venezia. Alle 18.50 Brad Pitt ha calcato il red carpet di Venezia 79 mandando in delirio i fan. Ieri, l'attore hollywoodiano era sbarcato a sorpresa al Lido per partecipare oggi alla prima di Blonde, il film di Andrew Dominik sulla vita di Marilyn Monroe, di cui è produttore.

Stamane Brad aveva lasciato i fan a bocca asciutta, non partecipando al photocall. In Darsena, i protagonisti Ana de Armas, Julianne Nicholson e Adrien Brody. Ma stasera l'attore si è fermato a lungo con i fan per selfie e autografi.

Già dal primo pomeriggio i fan si erano appostati lungo le transenne per accapparrarsi un posto in prima fila. (servizio di Emiliana Costa)