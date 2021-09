Jennifer Lopez snobba Serena Rossi all'arrivo di Ben Affleck: «Mi vergogno...» Video

Il sorriso di Serena Rossi non ha potuto nulla di fronte all'amore. Quello di Jennifer Lopez e di Ben Affleck durante la serata "post" red carpet al Festival del Cinema di Venezia. L'attrice italiana, nelle sue story di Instagram, ha raccontato il divertente episodio attraverso un video. L'incontro con la cantante americana, la stretta di mano e poi l'imbarazzo nel momento in cui JLo incrocia lo sguardo del suo compagno.

Serena Rossi la prende con filosofia dicendo in camera: «Ok… Si amano. Mi stacco, perché mi vergogno». Immediata la reazione dei follower sui social, soprattutto gli utenti italiani. Moltissimi in difesa di Serena Rossi: «Serena è La madrina. Dite quello che volete ma è stata un attimo scortese JLO». Sullo stesso tono anche questo commento: «rovo che Serena sia molto più raffinata e fine, ovviamente JLO è stupenda, sia chiaro, ma Serena è veramente una donna molto elegante, anche nei modi». E infine: «Sarà anche Jennifer Lopez, ma sei ospite di un evento, quella che si è presentata è la madrina della serata, prestale un po' di attenzione. E a prescindere da ciò, è stato proprio sgradevole notare come la Lopez abbia immediatamente squadrato dalla testa ai piedi Serena Rossi. Che gran caduta di stile».