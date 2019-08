La presidente di giuria: «Alla cena di gala di Polanski non ci sarò»

La 76.non è ancora iniziata, ma già esplodono le prime polemiche. «Non ci sarò alla cena di gala di Polanski per non dovermi alzare ed applaudire». Così Lucrecia Martel, presidente di Giuria al Festival di Venezia, stamani commenta la partecipazione in concorso di "" firmato da. Si accende così, su questa dichiarazione, la prima conferenza stampa al Lido (quella delle giurie) in cui Alberto Barbera ha dovuto difendere più volte la sua idea che riservare delle quote rosa non sia la strada giusta per fare giustizia. Sul film "J'Accuse" invece ha detto: «È un film che mi è piaciuto molto. Non sono un giudice, ma un critico cinematografico, il mio lavoro finisce qui». Insomma quella che doveva essere una tranquilla conferenza stampa dalla quale al massimo si rivela il criterio estetico dei giurati è diventato lentamente e irreversibilmente un acceso dibattito sul tema femminile.Un dibattito già in qualche modo annunciato visto che la stampa americana, e non solo, non ha amato la scelta di Barbera di selezionare il film del regista polacco accusato a Los Angeles di «violenza sessuale con l'ausilio di sostanze stupefacenti» ai danni di una ragazzina di tredici anni e undici mesi, Samantha Geimer. La raffinata regista ha più volte ribadito all'incontro: «Io non separo l'uomo dall'opera. Ritengo così che ci possa essere disagio per l'eventuale presenza del regista anche se, dopo una piccola ricerca su Google, ho visto che la vittima di Polanski si ritiene ormai soddisfatta e io non sono nessuno per sovrappormi alla volontà della vittima». Di tutt'altro pensiero invece Barbera:«Non è facile in questo caso dare risposte univoche. Non riesco a fare una distinzione tra artista e uomo. La storia dell'arte è piena di artisti che hanno commesso crimini. Lui resta uno degli ultimi grandi maestri del cinema e non credo si possa aspettare anni per giudicare un suo film». E tra Martel e Barbera non c'è accordo neppure per quanto riguarda le quote rosa. Dalla presidente di giuria arriva una provocazione:«siamo alla 76esima edizione del festival perché per due anni non facciamo cinquanta per cento donne e cinquanta per cento donne e vediamo che succede».Ma il direttore artistico al Lido ribadisce:«Sono contrario all'idea delle quote nella selezione. Unico criterio per me resta la qualità. Bisognerebbe prevedere allora quote per tutte le minoranze meno favorite. Certo ci sono ancora pregiudizi verso le donne, ma la situazione sta cambiando velocemente. Casomai - aggiunge Barbera - il problema può essere casomai l'accesso alle scuole del cinema e quello dei finanziamenti». Infine, la Martel dice ancora su Polanski e sui diritti delle donne: «Avrei forse preferito stare a casa, visto il problema che ho al braccio, ma è invece bene che io sia qui. Il festival resta un luogo che permette di affrontare insieme questi argomenti». In giuria, oltre la Martel, Piers Handling (Canada), storico e critico, Stacy Martin (UK), attrice, Rodrigo Prieto (Messico), direttore della fotografia, Tsukamoto Shinya (Giappone), regista e il regista Paolo Virzì.