Venezia 2023 pagelle look terza serata: Ramazzotti seduce (9), Murino e il bassotto (8), Michele Bravi vampiro (4)

Terza serata sul red carpet di Venezia 2023.

Tra scollature, abiti cangianti e tulle: qualche scivolone e (poche) lezioni di stile. Ecco i nostri voti.

Micaela Ramazzotti 9

Se la classe non è acqua, la sensualità non è da meno. E Micaela Ramazzotti ne è la prova vivente. Non servono spacchi o scollature vertiginose, per il suo esordio da regista Micaela punta su un look total black che risalta la schiena. Felicità è vederla sfilare.

Rebecca Antonaci

A metà tra Pierrot e una cameriera di sala, Rebecca Antonaci, protagonista di "Finalmente l'alba", il nuovo film di Saverio Costanzo, va premiata per il coraggio di stile. Ma il voto non può superare il 6,5.

Anna Galiena (5)

D'accordo prenderla alla leggera, ma così è un po' troppo no? L'attrice, 68 anni, si presenta con tailleur gessato e camicia a righe più adatte per una giornata in ufficio che per una serata sul red carpet. Poeva almeno fingere che le interessasse.

Beatrice Vendramin (7)

Bionda, statuaria, tra le protagoniste del film della Ramazzotti ma anche delle cronache rosa (si dice che sia la nuova fiamma di Stefano De Martino), Beatrice sfoggia un black dress impreziosito da una fascia ricamata. Perfetto lo chignon.

Rose Bertram

Per la categoria "Barbie luce di stelle" ecco spuntare Rose. Abito drappeggiato, spacco vertiginoso, coppe sul seno, shilouette perfetta. Brilla, come la sua parure di brillanti e smeraldi.

Michele Bravi (4)

Ennesimo capitolo della saga Twilight? No, è solo Michele Bravi in versione Volturo. Con quel mantello speriamo non voli via.

Leonie Hanne 8

Finalmente qualcuno che si veste da red carpet. Guanti di raso, brillanti, gonnellone di tulle. Se non a Venezia dove?

Caterina Murino (8)

Qualcuno dice che ormai a Venezia ci siano cani e porci. Di sicuro l'adorabile bassotto che la madrina Caterina Murino (in Alberta Ferretti) ha portato sul red carpet convince più dell'ennesimo influencer senza senso.

Greta Ferro (10)

Giovane, raffinata, stilosissima: Greta stasera è un passo davanti alle altre. E non è solo perché con Giorgio Armani è difficile sbagliare. Perfetta in abito blu notte impreziosito da un intreccio monospalla, azzecca pure taglio e trucco. Dieci.

Cristiana Capotondi (7,5)

Cristiana resta fedele a se stessa: chic senza mai strafare. Il collier Bulgari poi è la ciliegina sulla torta.

Cecilia Rodriguez (5)

Questa non è Ibiza, direbbero i The Kolors. Bisognerebbe spiegarlo a Cecilia che questo giallo limone tagliato a metà con il rosso di Venezia fa proprio a cazzotti.