Il messaggio di Mattarella per i 1600 anni di Venezia: «Non sia una città museo»

VENEZIA - «Venezia non può esistere senza i veneziani, va sostenuta e rilanciata la sua economia, il suo patrimonio appartiene al mondo ed è emblema di intraprendenza, arte, cultura, libertà e buon governo».

Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo messaggio augurale per i 1600 anni di vita di Venezia che ha ricordato i grandi nomi legati alla città lagunare. «Da sempre ponte tra Oriente e Occidente, luogo di incontro privilegiato tra civiltà, culture, popoli, religioni, Venezia rimane e certamente rimarrà simbolo di dialogo, di incontro, di conoscenza. Capace di trovare, nella universalità e nell'apertura, nella cultura e nell'intraprendenza, la sua vocazione e il suo radicamento. Ecco perché la storia e il successo di Venezia nei secoli si presentano come un esempio per l'Italia di oggi». Mattarella ha aperto lo speciale di Rai2, cui è seguito il documentario di Alessio Boni e il concerto in diretta della Fenice. Oggi pomeriggio, alle 16, tutte le campane della città hanno suonato a festa, nel giorno in cui la Chiesa ricorda l'annunciazione dell'angelo a Maria.

Solo il primo di innumerevoli appuntamenti che si moltiplicheranno nel corso dell'anno, fino al 25 marzo del 2022, tra cui è prevista una mostra dal titolo "Venetia 1600. Nascite e rinascite" a palazzo Ducale nel prossimo settembre, basata in gran parte su opere già appartenenti alle collezioni museali veneziane.