VENEZIA - Si può compiere 90 anni e sembrare una bambina? Domani inizia la Mostra del cinema di Venezia, è l'edizione numero 79 (alcuni festival durante la Seconda Guerra mondiale, ma anche nel periodo delle contestazioni negli anni 70 non si sono tenuti) e ci sono tutte le premesse perché al Lido si riversi il mondo. Dopo due anni di Covid sono venute meno le restrizioni sanitarie (ma non i blocchi di cemento anti-terrorismo), nessuno imporrà la misurazione della temperatura e men che meno la mascherina in sala (anche se resta consigliata), sono perfino tornate le feste. E se si tolgono i disguidi delle prenotazioni on-line per gli accreditati, perfino i lavori nella cittadella del cinema sembrano a buon punto.

Logistica

Venezia79 aumenta i posti in sala, grazie a un nuovo cubo nell'area del pattinodromo: si chiama Sala Corinto e ha 340 poltroncine. Poi c'è la nuovissima Sala Casinò, altri 340 posti, al terzo piano del palazzo che una volta ospitava la sede lidense della casa da gioco. È qui che durante l'anno c'è stata la maggior parte dei lavori: una sala cinematografica al terzo piano dove una volta si tenevano le conferenze (scenografici i lampadari vestiti), il trasloco al piano terra degli ambienti destinati al trucco degli ospiti così da ricavare una sala conferenze nuova di zecca. E poi, al piano terra, il ristorante. Spazi che potrebbero essere usati tutto l'anno, un delitto tenerli aperti solo per le due settimane del festival. E qui si inserisce il tema dell'accoglienza da parte dell'isola, visto che il Lido da sempre vive con una sorta di fastidio il popolo della Mostra. Anche ieri, mentre gli operai erano impegnati nei cantieri, si ascoltavano dai locali commenti non propriamente di gioia (Per dieci giorni qua non si vive più). Tant'è, con 6.379 posti totali nelle sale (di cui 32 destinati alle persone con handicap), il Lido si appresta al tutto esaurito.

Oscar in Laguna

Aspettando l'inaugurazione, oggi è già giornata piena. A mezzogiorno arriverà Rocio Munoz Morales, l'attrice e conduttrice, modella, ex ballerina spagnola, compagna di Raoul Bova, scelta dal direttore della Mostra Alberto Barbera come madrina dell'apertura e della chiusura di Venezia 79. Nel pomeriggio riflettori puntati sulle statuette d'Oltreocenao: l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, vale a dire l'istituzione di Los Angeles che assegna i premi Oscar, sarà presente per la prima volta ufficialmente alla Mostra del cinema di Venezia, in occasione del 90° anniversario della manifestazione. La Biennale, con Cinecittà e Mastercard, darà il benvenuto al nuovo amministratore delegato dell'Academy, Bill Kramer, con due distinti appuntamenti. Alle 15, al Palazzo del Casinò, dibattito sul tema I valori del cinema nella società globale con il presidente della Biennale Roberto Cicutto, il direttore della Mostra Alberto Barbera, il presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia con l'amministratore delegato Nicola Maccanico, il country manager Italy di Mastercard Michele Centemero. E in serata, alla Misericordia a Venezia, la cena a cura dello chef pluristellato Massimiliano Alajmo. Ma prima della Misericordia, Cicutto e Barbera faranno un salto all'hotel Danieli, dove con Variety è organizzato il duplice party: per i 200 anni dell'albergo affacciato sul bacino di San Marco e per la presidente della giuria di Venezia79, Julianne Moore.

Il film per i veneziani

E come da tradizione, stasera il film di preapertura, in collaborazione anche con Il Gazzettino: in sala Darsena sarà proiettato il classico del cinema muto Stella Dallas, del 1925. Si tratta della prima mondiale nel nuovo restauro digitale in 4K realizzato dal Museum of Modern Art (MoMA) di New York e dalla Film Foundation presieduta da Martin Scorsese. La proiezione sarà accompagnata dall'esecuzione della colonna sonora composta per l'occasione dal musicista inglese Stephen Horne, commissionata dal MoMA ed eseguita dal vivo dalla Gaga Symphony Orchestra, costituita da 13 elementi oltre al direttore e orchestratore Ben Palmer e al pianista Daniel King Smith.

L'attesa

Intanto al Lido si aspettano i divi. In primis Catherine Deneuve che domani, al termine della cerimonia inaugurale della Mostra, riceverà il Leone d'oro alla carriera. E poi i protagonisti del primo film in concorso e che inaugurerà il festival, White Noise: oltre al regista Noah Baumbach, gli attori Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle, Jodie Turner-Smith.

Defezioni

Alla serata inaugurale di Venezia79, domani, non ci sarà il presidente della Repubblica: la concomitanza con la campagna elettorale per le Politiche del 25 settembre ha portato Sergio Mattarella a declinare l'invito (ma pare abbia promesso di tornare comunque a Venezia per visitare la Biennale Arte). Per il Governo ci saranno i ministri Dario Franceschini e Renato Brunetta. Tra le autorità il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il governatore del Veneto Luca Zaia.