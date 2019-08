Venezia76, tutti i film e le star: ecco l'intero programma /Scarica il pdf

di Adriano De Grandis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Che si cominciasse (mercoledì 28 agosto) con il primo film internazionale del talentuoso regista giapponese Kore-eda Hirokazu, trapiantato occasionalmente a Parigi, con un cast occidentale divistico (Deneuve, Binoche, Hawke), lo si sapeva da tempo. Sperando che la trasferta non stemperi la sua creatività, il film del regista Palma d'oro 2018 è sempre una buona partenza. Stavolta non si va subito nello spazio, com'era già accaduto, con Gravity e First man. Molti infatti pronosticavano un avvio con Ad astra di James Gray, viaggio interplanetario di Brad Pitt alla ricerca del padre Tommy Lee Jones: un terzo film di partenza tra le stelle sarebbe stato troppo, ma l'opera di uno dei registi statunitensi più interessanti e amati è in programma comunque il secondo giorno (29 agosto). Nella stessa data troviamo, in Concorso, con altra parata di divi (Scarlett Johansson e Adam Driver), il film di Noah Baumbach Marriage story, mentre Orizzonti si avvia con l'opera prima italiana di Carlo Sironi Sole.La partenza dunque è sprint. Venerdì 30 arriva Roman Polanski, con il suo consueto carico di polemiche extracinematografiche e già il primo film italiano in gara per il Leone d'oro: tocca al veterano Mario Martone fare da portabandiera biancorossoverde. Weekend al top sabato 31 con l'arrivo di uno dei titoli più attesi: Joker con la coppia Phoenix-De Niro. Per il cinema più d'autore invece scende in campo il cileno Pablo Larraín con Ema. Giornata piena anche domenica 1 settembre: un trittico di estremo interesse, da Steven Soderbergh (con Banderas e Streep) a Olivier Assayas (con la Cruz; fino a Sorrentino, del quale si vedranno due episodi della serie tv The new pope, seguito di The young pope. Lunedì 2 tocca al secondo film italiano in gara: Martin Eden di Pietro Marcello, che non è così famoso ma merita attenzione. Sta sulle tracce del libro omonimo di Jack London. E sarà consegnato a Julie Andrews il Leone alla carriera (quello a Pedro Almodóvar passa il 29 agosto).A NORDESTPer il Nordest si segnala, in Sconfini il film del padovano Alessandro Rossetto (Effetto domino). Martedì 3 arriva lo svedese Roy Andersson (quello del recente Leone d'oro al Piccione), mentre mercoledì 4 a far parlare del Lido sarà il documentario di Elisa Amoruso su Chiara Ferragni. Giovedì 5 arrivano due episodi della serie tv Zerozerozero di Stefano Sollima e il documentario del padovano Andrea Segre girato a Marghera: Il pianeta in mare. Venerdì 6 si proiettano l'ultimo film italiano in gara (La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco), il fuori concorso di Gabriele Salvatores con Tutto il mio folle amore, tratto da Ervas e girato tra il Nordest e i Balcani, mentre Cino Guerra porta i suoi Barbarians (Johnny Depp e Robert Pattinson). Sabato 7 si chiude.Adriano De Grandis© RIPRODUZIONE RISERVATA