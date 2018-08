Conto alla rovescia per la 75esima edisione della Mostra del Cinema di Venezia /Il calendario di tutti gli eventi

75. Mostra del Cinema - SCARICA IL DOCUMENTO CON IL CALENDARIO COMPLETO

Martedì 28 agosto 201821:00 SALA DARSENAPREAPERTURA - INVITI IN COLLABORAZIONE CON I QUOTIDIANI VENEZIANILA PROIEZIONE SARÀ SONORIZZATA CON LA MUSICA ORIGINALE DEL MAESTRO ADMIR SHKURTAJ COMMISSIONATA DALLA BIENNALE DI VENEZIA, ESEGUITA DAL VIVO DAL MESIMÈR ENSEMBLEVENEZIA CLASSICIDER GOLEM, WIE ER IN DIE WELT KAM (IL GOLEM - COME VENNE AL MONDO o BUG, L’UOMO D’ARGILLA) di Paul WEGENER (Germania, 76’, intertitoli tedesco s/t italiano/inglese)Mercoledì 29 agosto 201819:00 SALA GRANDECERIMONIA DI APERTURA E CONSEGNA DEL LEONE D’ORO ALLA CARRIERA A VANESSA REDGRAVE- INVITIA SEGUIREVENEZIA 75 – FILM DI APERTURAFIRST MAN di Damien CHAZELLE (USA, 138’, v.o. inglese s/t italiano/inglese) con Ryan Gosling, Jason Clarke, Claire Foy16:00 SALA DARSENAORIZZONTI - FILM DI APERTURASULLA MIA PELLE di Alessio CREMONINI (Italia, 100’, v.o. italiano s/t inglese) con Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Max Tortora, Milvia Marigliano20:00 PALABIENNALEDIRETTA DELLA CERIMONIA DI APERTURA E CONSEGNA DEL LEONE D’ORO ALLA CARRIERA A VANESSA REDGRAVEA SEGUIREVENEZIA 75 – FILM DI APERTURAFIRST MAN di Damien CHAZELLE (USA, 138’, v.o. inglese s/t italiano/inglese) con Ryan Gosling, Jason Clarke, Claire FoyA SEGUIREORIZZONTI - FILM DI APERTURASULLA MIA PELLE di Alessio CREMONINI (Italia, 100’, v.o. italiano s/t inglese) con Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Max Tortora, Milvia Marigliano14:00 SALA PERLAGIORNATE DEGLI AUTORISEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONELES TOMBEAUX SANS NOMS di Rithy PANH (Francia, Cambogia, 115', v.o. khmer s/t italiano/inglese)Giovedì 30 agosto 201815:00 SALA GRANDEFUORI CONCORSOISIS, TOMORROW. THE LOST SOULS OF MOSUL di Francesca MANNOCCHI, Alessio ROMENZI (Italia, Germania, 80’, v.o. arabo s/t italiano/inglese)17:00 SALA GRANDEVENEZIA 75THE MOUNTAIN di Rick ALVERSON (USA, 106’, v.o. inglese/francese s/t italiano/inglese) con Tye Sheridan, Jeff Goldblum, Hannah Gross, Denis Lavant, Udo Kier19:15 SALA GRANDEVENEZIA 75ROMA di Alfonso CUARÓN (Messico, 135’, v.o. spagnolo/mixteco s/t italiano/inglese) con Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Marco Graf, Daniela Demesa, Carlos Peralta, Nancy García22:00 SALA GRANDEVENEZIA 75THE FAVOURITE di Yorgos LANTHIMOS (UK, Irlanda, USA, 120’, v.o. inglese s/t italiano/inglese) con Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz, Nicholas Hoult, Joe Alwyn14:00 SALA DARSENAORIZZONTISEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONEEROM (STRIPPED) di Yaron SHANI (Israele, Germania, 119’, v.o. ebraico s/t italiano/inglese) con Laliv Sivan, Bar Gottfried17:15 SALA DARSENAORIZZONTISEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONEL’ENKAS di Sarah MARX (Francia, 85’, v.o. francese s/t italiano/inglese) con Sandor Funtek, Sandrine Bonnaire, Virginie Acariès, Alexis Manenti14:30 SALA GIARDINOVENEZIA CLASSICI – DOCUMENTARITHE GREAT BUSTER di Peter BOGDANOVICH (USA , 102’ v.o. inglese s/t italiano)17:00 SALA GIARDINOBIENNALE COLLEGE CINEMAYUVA di Emre YEKSAN (Turchia, 127’, v.o. turco s/t inglese/italiano) con Kutay Sandikçi, Eray Cezayirlioğlu, İmren Şengel, Okan Bozkuş21:00 SALA GIARDINOFUORI CONCORSOSEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONEMI OBRA MAESTRA di Gastón DUPRAT (Argentina, Spagna, 100’, v.o. spagnolo s/t italiano/inglese) con Guillermo Francella, Luis Brandoni, Raúl Arévalo, Andrea Frigerio14:00 PALABIENNALEORIZZONTI - CORTOMETRAGGIBLU di Massimo D’ANOLFI, Martina PARENTI (Italia, 20’, v.o. italiano s/t inglese)NA LI (DOWN THERE) di Yang ZHENGFAN (Cina, Francia, 11’, v.o. cinese s/t italiano/inglese) con Anqi Gu Angel, Wang Songhua, Chen ShaokaiL’ÉTÉ ET TOUT LE RESTE di Sven BRESSER (Paesi Bassi, 18’, v.o. francese s/t italiano/inglese) con Marc Antoine Innocenti, Mickael Danguis FasoloNINFE di Isabella TORRE (Italia, 12’, v.o. senza dialoghi) con Isabella Torre, Franco Arduca, Koudous Seihon, Pantalone Lisotti, Francesca Raffa, Rocco Zito, Daniela CreaLEOFOROS PATISION (PATISION AVENUE) di Thanasis NEOFOTISTOS (Grecia, 12’, v.o. greco s/t italiano/inglese) con Marina SymeouLOS BASTARDOS di Tomas POSSE (Argentina, 16’, v.o. spagnolo s/t italiano/inglese) con Malena Villa, Fernando Malfitano, Juan Ruax, Marta CosetinoSTRANO TELO (FOREIGN BODY) di Dušan ZORIĆ (Serbia, 20’, v.o. serbo s/t italiano/inglese) con Marko Grabež, Dubravka Kovjanić16:30 PALABIENNALEORIZZONTI - CORTOMETRAGGIKADO (A GIFT) di Aditya AHMAD (Indonesia, 15’, v.o. indonesiano/dialetto makassarese s/t italiano/inglese) con Isfira Febiana, Anita Aqshary ThamrinGLI ANNI di Sara FGAIER (Italia, Francia, 20’, v.o. italiano s/t inglese)ALL INCLUSIVE di Corina SCHWINGRUBER ILIĆ (Svizzera, 10’, v.o. senza dialoghi)MANILA IS FULL OF MEN NAMED BOY di Andrew STEPHEN LEE (Filippine, USA, 20’, v.o. tagalog/inglese s/t italiano/inglese) con Jon Norman Schneider, Rafael Roco Jr, Reynald Raissel Santos, Lou Veloso, Michael SJ Uy, Nel EstuyaSTAIRCASE di Mohnsen BANIHASHEMI (Iran, 20’, v.o. farsi s/t italiano/inglese) con Sara Bahrami, Toomaj Danesh Behzadi, Faezeh Yousefi, Kamelia GhazaliSEX, STRAKH I GAMBURGERY (SEX, FEAR AND HAMBURGERS) di Eldar SHIBANOV (Kazakistan, 19’, v.o. russo s/t italiano/inglese) con Chingiz Kapin, Aissulu Azimbayeva, Victoria Mukhamedzhanova20:00 PALABIENNALEVENEZIA 75ROMA di Alfonso CUARÓN (Messico, 135’, v.o. spagnolo/mixteco s/t italiano/inglese) con Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Marco Graf, Daniela Demesa, Carlos Peralta, Nancy GarcíaA SEGUIREVENEZIA 75THE FAVOURITE di Yorgos LANTHIMOS (UK, Irlanda, USA, 120’, v.o. inglese s/t italiano/inglese) con Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz, Nicholas Hoult, Joe Alwyn16:45 SALA VOLPIVENEZIA CLASSICIEL LUGAR SIN LÍMITES di Arturo RIPSTEIN (Messico, 110’, v.o. spagnolo s/t italiano/inglese)17:30 SALA CASINOVENEZIA CLASSICIADIEU PHILIPPINE di Jacques ROZIER (Francia, Italia, 103’, v.o. francese s/t inglese/italiano)14:00 SALA PERLASETTIMANA DELLA CRITICA - SIC@SIC - EVENTO SPECIALE - CORTOMETRAGGIO D'APERTURANESSUNO È INNOCENTE di Toni D’ANGELO (Italia, 15', v.o. italiano s/t inglese) con Salvatore Esposito, Riccardo Zinna, Loredana Simioli, Giuseppe Cirillo, Pippo LorussoA SEGUIRESETTIMANA DELLA CRITICA – EVENTO SPECIALE – FILM D’APERTURASEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONETUMBBAD di Rahi Anil BARVE, Adesh PRASAD (India, Svezia, 104', v.o. hindi/inglese/marathi s/t inglese/italiano) con Sohum Shah, Deepak Damle, Jyoti Malshe, Anita Date, Ronjini Chakraborty, Mohd Samad17:00 SALA PERLAGIORNATE DEGLI AUTORISEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONEC'EST ÇA L'AMOUR di Claire BURGER (Francia, 98', v.o. francese s/t italiano/inglese) con Bouli Lanners, Justine Lacroix, Sarah Henochsberg, Cécile Remy-Boutang, Antonia Buresi22:00 SALA PERLA 2GIORNATE DEGLI AUTORI - EVENTI SPECIALIAS IF WE WERE TUNA di Francesco ZIZOLA (Italia, 18', v.o. inglese s/t italiano)A SEGUIREGIORNATE DEGLI AUTORI – EVENTI SPECIALITHE GHOST OF PETER SELLERS di Peter MEDAK (Cipro, 93', v.o. inglese s/t italiano)Venerdì 31 agosto 201814:30 SALA GRANDEFUORI CONCORSO – EVENTO SPECIALETHE OTHER SIDE OF THE WIND di Orson WELLES (USA, 122’, v.o. inglese s/t italiano/inglese) con John Huston, Oja Kodar, Peter Bogdanovich, Susan Strasberg, Norman Foster17:00 SALA GRANDEVENEZIA 75DOUBLES VIES di Olivier ASSAYAS (Francia, 100’, v.o. francese s/t italiano/inglese) con Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne, Nora Hamzawi, Christa Théret, Pascal Greggory19:15 SALA GRANDEFUORI CONCORSOA STAR IS BORN di Bradley COOPER (USA, 135’, v.o. inglese s/t italiano/inglese) con Lady Gaga, Bradley Cooper, Andrew Dice Clay, Dave Chappelle, Sam Elliott22:00 SALA GRANDEVENEZIA 75THE BALLAD OF BUSTER SCRUGGS di Ethan COEN, Joel COEN (USA, 132’, v.o. inglese s/t italiano/inglese) con Tim Blake Nelson, James Franco, Liam Neeson, Tom Waits, Bill Heck, Zoe Kazan, Tyne Daly, Brendan Gleeson14:00 SALA DARSENAORIZZONTISEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONEDESLEMBRO di Flavia CASTRO (Brasile, Francia, Qatar, 105’, v.o. portoghese/francese/spagnolo s/t italiano/inglese) con Jeanne Boudier, Hugo Abranches, Arthur Vieira Raynaud, Sara Antunes, Eliane Giardini16:30 SALA DARSENAORIZZONTISEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONEAMANDA di MIkhaël HERS (Francia, 107’, v.o. francese s/t italiano/inglese) con Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin, Ophélia Kolb, Marianne Basler, Jonathan Cohen, Greta Scacchi09:00 SALA GIARDINOFUORI CONCORSOMI OBRA MAESTRA di Gastón DUPRAT (Argentina, Spagna, 100’, v.o. spagnolo s/t italiano/inglese) con Guillermo Francella, Luis Brandoni, Raúl Arévalo, Andrea Frigerio15:00 SALA GIARDINOFUORI CONCORSONI DE LIAN (YOUR FACE) di TSAI Ming-Liang (Taipei Cinese, 76’, v.o. cinese s/t italiano/inglese) con Lee Kang Sheng17:00 SALA GIARDINOBIENNALE COLLEGE CINEMADEVA di Petra SZÖCS (Ungheria, 80’, v.o. ungherese/rumeno s/t inglese/italiano) con Csengelle Nagy, Fatma Mohamed, Boglárka Komán21:00 SALA GIARDINOSCONFINISEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONEL’HEURE DE LA SORTIE di Sébastien MARNIER (Francia, 94’, v.o. francese s/t italiano/inglese) con Laurent Lafitte, Luana Bajrami, Victor Bonnel, Emmanuelle Bercot, Pascal Greggory, Gringe13:30 PALABIENNALEORIZZONTIEROM (STRIPPED) di Yaron SHANI (Israele, Germania, 119’, v.o. ebraico s/t italiano/inglese) con Laliv Sivan, Bar Gottfried16:00 PALABIENNALEORIZZONTIL’ENKAS di Sarah MARX (Francia, 85’, v.o. francese s/t italiano/inglese) con Sandor Funtek, Sandrine Bonnaire, Virginie Acariès, Alexis Manenti18:00 PALABIENNALEVENEZIA 75THE MOUNTAIN di Rick ALVERSON (USA, 106’, v.o. inglese/francese s/t italiano/inglese) con Tye Sheridan, Jeff Goldblum, Hannah Gross, Denis Lavant, Udo Kier20:15 PALABIENNALEFUORI CONCORSOA STAR IS BORN di Bradley COOPER (USA, 135’, v.o. inglese s/t italiano/inglese) con Lady Gaga, Bradley Cooper, Andrew Dice Clay, Dave Chappelle, Sam ElliottA SEGUIREVENEZIA 75THE BALLAD OF BUSTER SCRUGGS di Ethan COEN, Joel COEN (USA, 132’, v.o. inglese s/t italiano/inglese) con Tim Blake Nelson, James Franco, Liam Neeson, Tom Waits, Bill Heck, Zoe Kazan, Tyne Daly, Brendan Gleeson09:00 SALA VOLPIVENEZIA CLASSICI – DOCUMENTARITHE GREAT BUSTER di Peter BOGDANOVICH (USA , 102’ v.o. inglese s/t italiano)14:00 SALA VOLPIVENEZIA CLASSICIADIEU PHILIPPINE di Jacques ROZIER (Francia, Italia, 103’, v.o. francese s/t inglese/italiano)16:45 SALA VOLPIVENEZIA CLASSICI – DOCUMENTARIFRIEDKIN UNCUT di Francesco ZIPPEL (Italia, 107’, v.o. inglese s/t italiano)17:15 SALA CASINOVENEZIA CLASSICIVOSKHOZHDENIYE (L’ASCESA) di Larisa SHEPITKO (Russia, 110’, v.o. russo s/t italiano/inglese)09:00 SALA PERLASETTIMANA DELLA CRITICA - SIC@SIC - EVENTO SPECIALE - CORTOMETRAGGIO D'APERTURANESSUNO È INNOCENTE di Toni D’ANGELO (Italia, 15', v.o. italiano s/t inglese) con Salvatore Esposito, Riccardo Zinna, Loredana Simioli, Giuseppe Cirillo, Pippo LorussoA SEGUIRESETTIMANA DELLA CRITICA – EVENTO SPECIALE – FILM D’APETURATUMBBAD di Rahi Anil BARVE, Adesh PRASAD (India, Svezia, 104', v.o. hindi/inglese/marathi s/t inglese/italiano) con Sohum Shah, Deepak Damle, Jyoti Malshe, Anita Date, Ronjini Chakraborty, Mohd Samad14:00 SALA PERLASETTIMANA DELLA CRITICA - SIC@SICEPICENTRO di Leandro PICARELLA (Italia, 20', v.o. italiano s/t inglese) con Roberto Latini, Filippo Luna, Alessio Piazza, Paolo La Bruna, Bruno Di Chiara, Nunzia Lo Presti, Federico SavonittoA SEGUIRESETTIMANA DELLA CRITICASEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONEAKASHA (THE ROUNDUP) di Hajooj KUKA (Sudan, Sudafrica, Qatar, Germania, 78', v.o. arabo s/t italiano/inglese) con Ekram Marcus, Kamal Ramadan, Ganja Chakado, Abdallah Alnur17:00 SALA PERLAGIORNATE DEGLI AUTORISEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONECONTINUER di Joachim LAFOSSE (Belgio, Francia, 84', v.o. francese/russo s/t inglese/italiano) con Virginie Efira, Kacey Mottet-Klein, Diego Martin, Mairambek Kozhoev, Damira Ripert, Belek Mamatkoulov, Mukhit Raikulov, Assel Kuanbayeva17:30 SALA PERLA 2FUORI CONCORSOISIS, TOMORROW. THE LOST SOULS OF MOSUL di Francesca MANNOCCHI, Alessio ROMENZI (Italia, Germania, 80’, v.o. arabo s/t italiano/inglese)19:30 SALA PASINETTIBIENNALE COLLEGE CINEMAYUVA di Emre YEKSAN (Turchia, 127’, v.o. turco s/t inglese/italiano) con Kutay Sandikçi, Eray Cezayirlioğlu, İmren Şengel, Okan Bozkuş22:00 SALA PASINETTIVENEZIA CLASSICI – DOCUMENTARITHE GREAT BUSTER di Peter BOGDANOVICH (USA , 102’ v.o. inglese s/t italiano)Sabato 1 settembre 201814:00 SALA GRANDEFUORI CONCORSOAQUARELA di Victor KOSSAKOVSKY (UK, Germania, 89’, v.o. russo/inglese s/t inglese/italiano)16:00 SALA GRANDEVENEZIA 75PETERLOO di Mike LEIGH (UK, USA, 154’, v.o. inglese s/t italiano/inglese) con Rory Kinnear, Maxine Peake, Pearce Quigley, David Moorst, Rachel Finnegan, Tom Meredith19:15 SALA GRANDEVENEZIA 75SUSPIRIA di Luca GUADAGNINO (Italia, 152’, v.o. inglese/tedesco/francese s/t italiano/inglese) con Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth, Chloë Grace Moretz22:15 SALA GRANDEVENEZIA 75FRÈRES ENNEMIS di David OELHOFFEN (Francia, Belgio, 111’, v.o. francese s/t italiano/inglese) con Matthias Schoenaerts, Reda Kateb, Adel Bencherif, Sofiane Zermani, Nicolas Giraud, Marc Barbe, Sabrina Ouazani, Gwendolyn Gourvenec14:15 SALA DARSENAORIZZONTISEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONEANONS (THE ANNOUNCEMENT) di Mahmut FAZIL COŞKUN (Turchia, Bulgaria, 95’, v.o. turco s/t italiano/inglese) con Ali Seçkiner Alici, Tarhan Karagöz, Murat Kiliç, Şencan Güleryüz16:45 SALA DARSENAORIZZONTISEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONELA NOCHE DE 12 AÑOS di Álvaro BRECHNER (Spagna, Argentina, Uruguay, Francia, 123’, v.o. spagnolo s/t italiano/inglese) con Antonio de la Torre, Chino Darín, Alfonso Tort09:00 SALA GIARDINOSCONFINIL’HEURE DE LA SORTIE di Sébastien MARNIER (Francia, 94’, v.o. francese s/t italiano/inglese) con Laurent Lafitte, Luana Bajrami, Victor Bonnel, Emmanuelle Bercot, Pascal Greggory, Gringe14:30 SALA GIARDINOFUORI CONCORSO – EVENTO SPECIALESEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONETHEY’LL LOVE ME WHEN I’M DEAD di Morgan NEVILLE (USA, 98’, v.o. inglese s/t italiano/inglese)17:30 SALA GIARDINOBIENNALE COLLEGE CINEMAZEN SUL GHIACCIO SOTTILE di Margherita FERRI (Italia, 90’, v.o. italiano s/t inglese) con Eleonora Conti, Susanna Acchiardi, Fabrizia Sacchi21:00 SALA GIARDINOSCONFINISEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONEIL RAGAZZO PIÙ FELICE DEL MONDO di GIPI (Italia, 90’, v.o. italiano s/t inglese) con Gero Arnone, Davide Barbafiera, Francesco Daniele, Gipi13:15 PALABIENNALEORIZZONTIDESLEMBRO di Flavia CASTRO (Brasile, Francia, Qatar, 105’, v.o. portoghese/francese/spagnolo s/t italiano/inglese) con Jeanne Boudier, Hugo Abranches, Arthur Vieira Raynaud, Sara Antunes, Eliane Giardini15:15 PALABIENNALEORIZZONTIAMANDA di MIkhaël HERS (Francia, 107’, v.o. francese s/t italiano/inglese) con Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin, Ophélia Kolb, Marianne Basler, Jonathan Cohen, Greta Scacchi17:30 PALABIENNALEVENEZIA 75DOUBLES VIES di Olivier ASSAYAS (Francia, 100’, v.o. francese s/t italiano/inglese) con Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne, Nora Hamzawi, Christa Théret, Pascal Greggory20:00 PALABIENNALEVENEZIA 75SUSPIRIA di Luca GUADAGNINO (Italia, 152’, v.o. inglese/tedesco/francese s/t italiano/inglese) con Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth, Chloë Grace MoretzA SEGUIREVENEZIA 75FRÈRES ENNEMIS di David OELHOFFEN (Francia, Belgio, 111’, v.o. francese s/t italiano/inglese) con Matthias Schoenaerts, Reda Kateb, Adel Bencherif, Sofiane Zermani, Nicolas Giraud, Marc Barbe, Sabrina Ouazani, Gwendolyn Gourvenec09:15 SALA VOLPIFUORI CONCORSONI DE LIAN (YOUR FACE) di TSAI Ming-Liang (Taipei Cinese, 76’, v.o. cinese s/t italiano/inglese) con Lee Kang Sheng11:00 SALA VOLPIVENEZIA CLASSICIEL LUGAR SIN LÍMITES di Arturo RIPSTEIN (Messico, 110’, v.o. spagnolo s/t italiano/inglese)14:00 SALA VOLPIVENEZIA CLASSICIVOSKHOZHDENIYE (L’ASCESA) di Larisa SHEPITKO (Russia, 110’, v.o. russo s/t italiano/inglese)17:00 SALA VOLPIVENEZIA CLASSICI – DOCUMENTARIWOMEN MAKE FILM: A NEW ROAD MOVIE THROUGH CINEMA – PARTE 1 di Mark COUSINS (UK, 120’, v.o. varie s/t italiano/inglese)17:15 SALA CASINOVENEZIA CLASSICIAKASEN CHITAI (LA STRADA DELLA VERGOGNA) di Kenji MIZOGUCHI (Giappone, 86’, v.o. giapponese s/t italiano/inglese)09:00 SALA PERLASETTIMANA DELLA CRITICA - SIC@SICEPICENTRO di Leandro PICARELLA (Italia, 20', v.o. italiano s/t inglese) con Roberto Latini, Filippo Luna, Alessio Piazza, Paolo La Bruna, Bruno Di Chiara, Nunzia Lo Presti, Federico SavonittoA SEGUIRESETTIMANA DELLA CRITICAAKASHA (THE ROUNDUP) di Hajooj KUKA (Sudan, Sudafrica, Qatar, Germania, 78',v.o. arabo s/t italiano/inglese) con Ekram Marcus, Kamal Ramadan, Ganja Chakado, Abdallah Alnur14:00 SALA PERLASETTIMANA DELLA CRITICA - SIC@SIC – EVENTO SPECIALESUGARLOVE di Laura LUCHETTI (Italia, 7', v.o. italiano s/t inglese) – film d’animazioneA SEGUIRESETTIMANA DELLA CRITICA – SIC@SICFINO ALLA FINE di Giovanni DOTA (Italia, 15', v.o. italiano/dialetto napoletano s/t italiano/inglese) con Lino Musella, Nello Mascia, Vincenzo Nemolato, Riccardo Maria ManeraA SEGUIRESETTIMANA DELLA CRITICASEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONESAREMO GIOVANI E BELLISSIMI di Letizia LAMARTIRE (Italia, 92', v.o. italiano s/t inglese) con Barbora Bobulova, Alessandro Piavani, Massimiliano Gallo, Federica Sabatini17:00 SALA PERLAGIORNATE DEGLI AUTORISEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONEPEARL di Elsa AMIEL (Svizzera, Francia, 82', v.o. francese/inglese s/t italiano/inglese) con Julia Föry, Peter Mullan, Vidal Arzoni, Arieh Worthalter, Agata Buzek17:30 SALA PERLA 2FUORI CONCORSOTHE OTHER SIDE OF THE WIND di Orson WELLES (USA, 122’, v.o. inglese s/t italiano/inglese) con John Huston, Oja Kodar, Peter Bogdanovich, Susan Strasberg, Norman Foster22:15 SALA PERLA 2GIORNATE DEGLI AUTORI – EVENTI SPECIALIWHY ARE WE CREATIVE? THE CENTIPEDE'S DILEMMA di Hermann VASKE (Germania, 82', v.o. inglese s/t inglese/italiano)20:00 SALA PASINETTIBIENNALE COLLEGE CINEMADEVA di Petra SZÖCS (Ungheria, 80’, v.o. ungherese/rumeno s/t inglese/italiano) con Csengelle Nagy, Fatma Mohamed, Boglárka Komán22:00 SALA PASINETTIVENEZIA CLASSICI – DOCUMENTARIFRIEDKIN UNCUT di Francesco ZIPPEL (Italia, 107’, v.o. inglese s/t DEVA di Petra SZÖCS (Ungheria, 80’, v.o. ungherese/rumeno s/t inglese/italiano)Domenica 2 settembre 201814:15 SALA GRANDEVENEZIA 75WHAT YOU GONNA DO WHEN THE WORLD’S ON FIRE? di Roberto MINERVINI (Italia, USA, Francia, 123’, v.o. inglese s/t italiano) con con Judy Hill, Dorothy Hill, Michael Nelson, Ronaldo King, Titus Turner, Ashley King, Kevin Goodman, The New Black Panthers Party for Self Defense17:00 SALA GRANDEFUORI CONCORSO – PROIEZIONI SPECIALIL’AMICA GENIALE di Saverio COSTANZO (Italia, Belgio, 120’, v.o. dialetto napoletano s/t italiano/inglese) con Elisa Del Genio, Ludovica Nasti, Margherita Mazzucco, Gaia Girace19:30 SALA GRANDEVENEZIA 75THE SISTERS BROTHERS di Jacques AUDIARD (Francia, Belgio, Romania, Spagna, 120’, v.o. inglese s/t italiano/inglese) con Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed22:00 SALA GRANDEFUORI CONCORSOLA QUIETUD di Pablo TRAPERO (Argentina, 117’, v.o. spagnolo/francese s/t italiano/inglese) con Martina Gusman, Bèrènice Bèjo, Graciela Borges, Edgard Ramirez, Joaquim Furríel14:00 SALA DARSENAORIZZONTISEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONETEL AVIV ON FIRE di Sameh ZOABI (Lussemburgo, Francia, Israele, Belgio, 97’, v.o. arabo/ebraico s/t italiano/inglese) con Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton, Nadim Sawalha, Maisa Abd Elhadi16:45 SALA DARSENAORIZZONTISEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONECHARLIE SAYS di Mary HARRON (USA, 104’, v.o. inglese s/t italiano) con Matt Smith, Hannah Murray, Marianne Rendón, Sosie Bacon, Merritt Wever, Suki Waterhouse, Chace Crawford, Annabeth Gish09:00 SALA GIARDINOSCONFINIIL RAGAZZO PIÙ FELICE DEL MONDO di GIPI (Italia, 90’, v.o. italiano s/t inglese) con Gero Arnone, Davide Barbafiera, Francesco Daniele, Gipi14:30 SALA GIARDINOVENEZIA CLASSICILA NOTTE DI SAN LORENZO di Paolo e Vittorio TAVIANI (Italia, 107’, v.o. italiano s/t inglese)17:15 SALA GIARDINOFUORI CONCORSO – PROIEZIONI SPECIALIIL DIARIO DI ANGELA – NOI DUE CINEASTI di Yervant GIANIKIAN (Italia, 90’, v.o. italiano/russo/francese/inglese s/t inglese/italiano) con Yervant Gianikian, Angela Ricci Lucchi21:00 SALA GIARDINOSCONFINISEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONECAMORRA di Francesco PATIERNO (Italia, 70’, v.o. italiano/dialetto napoletano s/t inglese/italiano)13:00 PALABIENNALEORIZZONTIANONS (THE ANNOUNCEMENT) di Mahmut FAZIL COŞKUN (Turchia, Bulgaria, 95’, v.o. turco s/t italiano/inglese) con Ali Seçkiner Alici, Tarhan Karagöz, Murat Kiliç, Şencan Güleryüz15:00 PALABIENNALEORIZZONTILA NOCHE DE 12 AÑOS di Álvaro BRECHNER (Spagna, Argentina, Uruguay, Francia, 123’, v.o. spagnolo s/t italiano/inglese) con Antonio de la Torre, Chino Darín, Alfonso Tort17:30 PALABIENNALEVENEZIA 75PETERLOO di Mike LEIGH (UK, USA, 154’, v.o. inglese s/t italiano/inglese) con Rory Kinnear, Maxine Peake, Pearce Quigley, David Moorst, Rachel Finnegan, Tom Meredith20:30 PALABIENNALEVENEZIA 75THE SISTERS BROTHERS di Jacques AUDIARD (Francia, Belgio, Romania, Spagna, 120’, v.o. inglese s/t italiano/inglese) con Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal, Riz AhmedA SEGUIREFUORI CONCORSOLA QUIETUD di Pablo TRAPERO (Argentina, 117’, v.o. spagnolo/francese s/t italiano/inglese) con Martina Gusman, Bèrènice Bèjo, Graciela Borges, Edgard Ramirez, Joaquim Furríel09:00 SALA VOLPIVENEZIA CLASSICI - DOCUMENTARIWOMEN MAKE FILM: A NEW ROAD MOVIE THROUGH CINEMA – PARTE 1 di Mark COUSINS (UK, 120’, v.o. varie s/t italiano/inglese)A SEGUIREVENEZIA CLASSICI – DOCUMENTARIWOMEN MAKE FILM: A NEW ROAD MOVIE THROUGH CINEMA – PARTE 2 di Mark COUSINS (UK, 120’, v.o. varie s/t italiano/inglese)14:30 SALA VOLPIVENEZIA CLASSICIAKASEN CHITAI (LA STRADA DELLA VERGOGNA) di Kenji MIZOGUCHI (Giappone, 86’, v.o. giapponese s/t italiano/inglese)17:00 SALA VOLPIVENEZIA CLASSICI - DOCUMENTARIWOMEN MAKE FILM: A NEW ROAD MOVIE THROUGH CINEMA – PARTE 2 di Mark COUSINS (UK, 120’, v.o. varie s/t italiano/inglese)17:30 SALA CASINOVENEZIA CLASSICINOTHING SACRED di William A. WELLMAN (USA, 74’, v.o. inglese s/t italiano)09:00 SALA PERLASETTIMANA DELLA CRITICA - SIC@SICSUGARLOVE di Laura LUCHETTI (Italia, 8’, v.o. italiano s/t inglese) – film d’animazioneA SEGUIRESETTIMANA DELLA CRITICA - SIC@SICFINO ALLA FINE di Giovanni DOTA (Italia, 15’, v.o. italiano/dialetto napoletano s/t italiano/inglese) con Lino Musella, Nello Mascia, Vincenzo NemolatoA SEGUIRESETTIMANA DELLA CRITICASAREMO GIOVANI E BELLISSIMI di Letizia LAMARTIRE (Italia, 92’, v.o. italiano s/t inglese) con Barbara Bobulova, Alessandro Piavani, Massimiliano Gallo11:30 SALA PERLAGIORNATE DEGLI AUTORISEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONEHAPPY LAMENTO di Alexander KLUGE (Germania, 93’, v.o. tedesco s/t inglese/italiano) con Helge Schneider, Heiner Müller, Galina Antoschewskaja14:00 SALA PERLASETTIMANA DELLA CRITICA – SIC@SICFRONTIERA di Alessandro DI GREGORIO (Italia, 14', v.o. senza dialoghi) con Bruno Orlando, Fiorenzo MadonnaA SEGUIRESETTIMANA DELLA CRITICASEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONEADAM UND EVELYN di Andreas GOLDSTEIN (Germania, 95’, v.o. tedesco s/t italiano, inglese) con Florian Teichtmeister, Anne Kanis, Lena Lauzemis17:00 SALA PERLAGIORNATE DEGLI AUTORI – MIU MIU WOMEN’S TALESHELLO APARTMENT di Dakota FANNING (Italia, Stati Uniti, 11’, v.o. inglese s/t italiano) con Eve Hewson, Tom Sturridge, Christina RounerA SEGUIREGIORNATE DEGLI AUTORI – MIU MIU WOMEN’S TALESTHE WEDDING SINGER’S DAUGHTER di Haifaa AL-MANSOUR (Italia, Stati Uniti, 8’, v.o. arabo s/t italiano/inglese) con Haylie Neimann, Adam Neimann, Rotana TarabzouniA SEGUIREGIORNATE DEGLI AUTORISEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONEDOMINGO di Clara LINHART, Fellipe BARBOSA (Brasile, Francia, 95’, v.o. portoghese, s/t italiano) con Ítala Nandi, Camila Morgado, Augusto Madeira17:00 SALA PERLA 2FUORI CONCORSO – EVENTO SPECIALETHEY’LL LOVE ME WHEN I’M DEAD di Morgan NEVILLE (USA, 98’, v.o. inglese s/t italiano/inglese)20:00 SALA PASINETTIBIENNALE COLLEGE CINEMAZEN SUL GHIACCIO SOTTILE di Margherita FERRI (Italia, 90’, v.o. italiano s/t inglese) con Eleonora Conti, Susanna Acchiardi, Fabrizia Sacchi22:00 SALA PASINETTIVENEZIA CLASSICI – DOCUMENTARIWOMEN MAKE FILM: A NEW ROAD MOVIE THROUGH CINEMA – PARTE 1 di Mark COUSINS (UK, 120’, v.o. varie s/t italiano/inglese)Lunedì 3 Settembre 201814:15 SALA GRANDEFUORI CONCORSOEL PEPE, UNA VIDA SUPREMA di Emir KUSTURICA (Argentina, Uruguay, Serbia, 74’, v.o. spagnolo s/t italiano/inglese) con Pepe Mujica16:00 SALA GRANDEVENEZIA 75NAPSZÁLLTA (SUNSET) di László NEMES (Ungheria, Francia, 142’, v.o. ungherese/tedesco s/t italiano/inglese) con Juli Jakab, Vlad Ivanov19:15 SALA GRANDEVENEZIA 75AT ETERNITY’S GATE di Julian SCHNABEL (USA, Francia, 110’, v.o. inglese/francese s/t italiano/inglese) con Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac, Mads Mikkelsen, Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner, Niels Arestrup22:00 SALA GRANDEFUORI CONCORSODRAGGED ACROSS CONCRETE di S. Craig ZAHLER (Canada, USA, 159’, v.o. inglese s/t italiano) con Mel Gibson, Vince Vaughn, Tory Kittles14:30 SALA DARSENAORIZZONTISEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONEYOM ADAATOU ZOULI (THE DAY I LOST MY SHADOW) di Soudade KAADAN (Siria, Libano, Francia, Qatar, 94’, v.o. arabo s/t italiano/inglese) con Sawsan Arsheed, Reham Al Kassar, Samer Ismael, Oweiss Moukhallalati, Ahmad Morhaf Al Ali17:00 SALA DARSENAORIZZONTISEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONELA PROFEZIA DELL’ARMADILLO di Emanuele SCARINGI (Italia, 99’, v.o. italiano/francese s/t inglese/italiano) con Simone Liberati, Valerio Aprea, Pietro Castellitto, Laura Morante09:15 SALA GIARDINOSCONFINICAMORRA di Francesco PATIERNO (Italia, 70’, v.o. italiano/dialetto napoletano s/t inglese/italiano)14:30 SALA GIARDINOVENEZIA CLASSICISOME LIKE IT HOT di Billy WILDER (USA, 121', v.o. inglese s/t italiano)17:15 SALA GIARDINOFUORI CONCORSOA LETTER TO A FRIEND IN GAZA di Amos GITAI (Israele, 34’, v.o. ebraico/arabo/francese/italiano/yiddish/tedesco/ladino s/t italiano/inglese)A SEGUIREFUORI CONCORSOA TRAMWAY IN JERUSALEM di Amos GITAI (Israele, Francia, 94’, v.o. ebraico/arabo/francese/italiano/yiddish/tedesco/ladino s/t italiano/inglese) con Noa Ahinoamam Nini, Mathieu Amalric, Hana Laslo, Yael Abecassis, Pippo Delbono, Yuval Scharf, Karen Mor, Lamis Amar , Mustafa Masi21:00 SALA GIARDINOFUORI CONCORSOSEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONECARMINE STREET GUITARS di Ron MANN (Canada, 80’, v.o. inglese s/t italiano/inglese)13:15 PALABIENNALEORIZZONTITEL AVIV ON FIRE di Sameh ZOABI (Lussemburgo, Francia, Israele, Belgio, 97’, v.o. arabo/ebraico s/t italiano/inglese) con Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton, Nadim Sawalha, Maisa Abd Elhadi15:15 PALABIENNALEORIZZONTICHARLIE SAYS di Mary HARRON (USA, 104’, v.o. inglese s/t italiano/inglese) con Matt Smith, Hannah Murray, Marianne Rendón, Sosie Bacon, Merritt Wever, Suki Waterhouse, Chace Crawford, Annabeth Gish17:30 PALABIENNALEFUORI CONCORSO – PROIEZIONI SPECIALIL’AMICA GENIALE di Saverio COSTANZO (Italia, Belgio, 120’, v.o. dialetto napoletano s/t italiano/inglese) con Elisa Del Genio, Ludovica Nasti, Margherita Mazzucco, Gaia Girace20:00 PALABIENNALEVENEZIA 75AT ETERNITY’S GATE di Julian SCHNABEL (USA, Francia, 110’, v.o. inglese/francese s/t italiano/inglese) con Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac, Mads Mikkelsen, Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner, Niels ArestrupA SEGUIREFUORI CONCORSODRAGGED ACROSS CONCRETE di S. Craig ZAHLER (Canada, USA, 159’, v.o. inglese s/t italiano/inglese) con Mel Gibson, Vince Vaughn, Tory Kittles09:00 SALA VOLPIVENEZIA CLASSICILA NOTTE DI SAN LORENZO di Paolo e Vittorio TAVIANI (Italia, 107’, v.o. italiano s/t inglese)14:45 SALA VOLPIVENEZIA CLASSICINOTHING SACRED di William A. WELLMAN (USA, 74’, v.o. inglese s/t italiano)17:30 SALA VOLPIVENEZIA CLASSICI - DOCUMENTARINICE GIRLS DON’T STAY FOR BREAKFAST di Bruce WEBER (USA, 93’, v.o. inglese s/t italiano)16:45 SALA CASINOVENEZIA CLASSICIKHESHT O AYENEH (BRICK AND MIRROR) di Ebrahim GOLESTAN (Iran, 130’, v.o. farsi s/t italiano/inglese)09:00 SALA PERLASETTIMANA DELLA CRITICA – SIC@SICFRONTIERA di Alessandro DI GREGORIO (Italia, 14', v.o. senza dialoghi) con Bruno Orlando, Fiorenzo MadonnaA SEGUIRESETTIMANA DELLA CRITICAADAM UND EVELYN di Andreas GOLDSTEIN (Germania, 95’, v.o. tedesco s/t italiano, inglese) con Florian Teichtmeister, Anne Kanis, Lena Lauzemis11:30 SALA PERLAGIORNATE DEGLI AUTORILES TOMBEAUX SANS NOMS di Rithy PANH (Francia, Cambogia, 115', v.o. khmer s/t inglese/italiano)14:00 SALA PERLASETTIMANA DELLA CRITICA – SIC@SICGAGARIN, MI MANCHERAI di Domenico DE ORSI (Italia, 20', v.o. italiano s/t inglese) con Nicola De Paola, Marina SavinoA SEGUIRESETTIMANA DELLA CRITICASEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONEBÊTES BLONDES di Alexia WALTHER, Maxime MATRAY (Francia, 101', v.o. francese s/t italiano/inglese) con Thomas Scimeca, Basile Meilleurat, Agathe Bonitzer17:00 SALA PERLAGIORNATE DEGLI AUTORISEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONEJOY di Sudabeh MORTEZAI (Austria, 100', v.o. inglese s/t italiano)17:30 SALA PERLA 2VENEZIA 75WHAT YOU GONNA DO WHEN THE WORLD’S ON FIRE? di Roberto MINERVINI (Italia, USA, Francia, 123’, v.o. inglese s/t italiano) con Judy Hill, Dorothy Hill, Michael Nelson, Ronaldo King, Titus Turner, Ashley King, Kevin Goodman, The New Black Panthers Party for Self Defense22:30 SALA PERLA 2GIORNATE DEGLI AUTORIDEAD WOMEN WALKING di Hagar BEN-ASHER (USA, 100’, v.o. inglese s/t italiano) con June Carryl, Ben Zevelansky, Joy Nash.20:00 SALA PASINETTIFUORI CONCORSO – PROIEZIONI SPECIALIIL DIARIO DI ANGELA – NOI DUE CINEASTI di Yervant GIANIKIAN (Italia, 90’, v.o. italiano/russo/francese/inglese s/t inglese/italiano) con Yervant Gianikian, Angela Ricci Lucchi22:00 SALA PASINETTIVENEZIA CLASSICI - DOCUMENTARIWOMEN MAKE FILM: A NEW ROAD MOVIE THROUGH CINEMA – PARTE 2 di Mark COUSINS (UK, 120’, v.o. varie s/t italiano/inglese)Martedì 4 settembre 201813:45 SALA GRANDEFUORI CONCORSOMONROVIA, INDIANA di Frederick WISEMAN (USA, 143’, v.o. inglese s/t italiano/inglese)16:45 SALA GRANDEVENEZIA 75ACUSADA di Gonzalo TOBAL (Argentina, Messico, 108’, v.o. spagnolo s/t italiano/inglese) con Leonardo Sbaraglia, Lali Espósito, Inés Estevez, Daniel Fanego, Gerardo Romano19:00 SALA GRANDEVENEZIA 75VOX LUX di Brady CORBET (USA, 110’, v.o. inglese s/t italiano/inglese) con Natalie Portman, Jude Law, Raffey Cassidy, Stacy Martin, Jennifer Ehle21:30 SALA GRANDEVENEZIA 75WERK OHNE AUTOR (OPERA SENZA AUTORE) di Florian HENCKEL VON DONNERSMARCK (Germania, 188’, v.o. tedesco/russo s/t italiano/inglese) con Tom Schilling, Paula Beer, Sebastian Koch, Saskia Rosendahl, Oliver Masucci14:30 SALA DARSENAORIZZONTISEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONEJINPA di Pema TSEDEN (Cina, 86’, v.o. tibetano s/t italiano/inglese) con Jinpa, Genden Phuntsok, Sonam Wangmo17:00 SALA DARSENAORIZZONTIOZEN (THE RIVER) di Emir BAIGAZIN (Kazakistan, Polonia, Norvegia, 108’, v.o. kazako/russo s/t italiano/inglese) con Zhalgas Klanov, Eric Tazabekov, Zhasulan Userbayev, Ruslan Userbayev09:00 SALA GIARDINOFUORI CONCORSOA LETTER TO A FRIEND IN GAZA di Amos GITAI (Israele, 34’, v.o. ebraico/arabo/francese/italiano/yiddish/tedesco/ladino s/t italiano/inglese)A SEGUIREFUORI CONCORSOA TRAMWAY IN JERUSALEM di Amos GITAI (Israele, Francia, 94’, v.o. ebraico/arabo/francese/italiano/yiddish/tedesco/ladino s/t italiano/inglese) con Noa Ahinoamam Nini, Mathieu Amalric, Hana Laslo, Yael Abecassis, Pippo Delbono, Yuval Scharf, Karen Mor, Lamis Amar , Mustafa Masi14:30 SALA GIARDINOVENEZIA CLASSICITHE KILLERS (I GANGSTERS) di Robert SIODMAK (USA, 95’, v.o. inglese s/t italiano)17:30 SALA GIARDINOFUORI CONCORSO1938 DIVERSI di Giorgio TREVES (Italia, 62’, v.o. italiano s/t inglese)21:00 SALA GIARDINOSCONFINIBLOOD KIN di Ramin BAHRANI (USA, 26’, v.o. inglese s/t italiano/inglese)A SEGUIRESCONFINISEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONEMAGIC LANTERN di Amir NADERI (USA, 93’, v.o. inglese s/t italiano/inglese) con Monk Serrell-Freed, Sophie Lane Curtis, Robert Beltran, Jacqueline Bisset13:15 PALABIENNALEORIZZONTIYOM ADAATOU ZOULI (THE DAY I LOST MY SHADOW) di Soudade KAADAN (Siria, Libano, Francia, Qatar, 94’, v.o. arabo s/t italiano/inglese) con Sawsan Arsheed, Reham Al Kassar, Samer Ismael, Oweiss Moukhallalati, Ahmad Morhaf Al Ali15:15 PALABIENNALEORIZZONTILA PROFEZIA DELL’ARMADILLO di Emanuele SCARINGI (Italia, 99’, v.o. italiano/francese s/t inglese/italiano) con Simone Liberati, Valerio Aprea, Pietro Castellitto, Laura Morante17:30 PALABIENNALEVENEZIA 75NAPSZÁLLTA (SUNSET) di László NEMES (Ungheria, Francia, 142’, v.o. ungherese/tedesco s/t italiano/inglese) con Juli Jakab, Vlad Ivanov20:30 PALABIENNALEVENEZIA 75VOX LUX di Brady CORBET (USA, 110’, v.o. inglese s/t italiano/inglese) con Natalie Portman, Jude Law, Raffey Cassidy, Stacy Martin, Jennifer EhleA SEGUIREVENEZIA 75ACUSADA di Gonzalo TOBAL (Argentina, Messico, 108’, v.o. spagnolo s/t italiano/inglese) con Leonardo Sbaraglia, Lali Espósito, Inés Estevez, Daniel Fanego, Gerardo Romano09:00 SALA VOLPIVENEZIA CLASSICISOME LIKE IT HOT di Billy WILDER (USA, 121', v.o. inglese s/t italiano)14:00 SALA VOLPIVENEZIA CLASSICIKHESHT O AYENEH (BRICK AND MIRROR) di Ebrahim GOLESTAN (Iran, 130’, v.o. farsi s/t italiano/inglese)17:00 SALA VOLPIVENEZIA CLASSICI – DOCUMENTARILIVING THE LIGHT – ROBBY MÜLLER di Claire PIJMAN (Paesi Bassi, Germania / 86’, v.o. inglese/olandese/tedesco/francese s/t italiano/inglese)17:15 SALA CASINOVENEZIA CLASSICITHE NAKED CITY di Jules DASSIN (USA, 96’, v.o. inglese s/t italiano)11:30 SALA PERLASETTIMANA DELLA CRITICA – SIC@SICGAGARIN, MI MANCHERAI di Domenico DE ORSI (Italia, 20', v.o. italiano s/t inglese) con Nicola De Paola, Marina SavinoA SEGUIRESETTIMANA DELLA CRITICABÊTES BLONDES di Alexia WALTHER, Maxime MATRAY (Francia, 101', v.o. francese s/t italiano/inglese) con Thomas Scimeca, Basile Meilleurat, Agathe Bonitzer14:00 SALA PERLASETTIMANA DELLA CRITICA – SIC@SICQUELLE BRUTTE COSE di Loris Giuseppe NESE (Italia, 11', v.o. italiano s/t inglese) con Rossella De Martino, Gerardo Trezza, Margherita RagoA SEGUIRESETTIMANA DELLA CRITICASEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONELISSA AMMETSAJJEL (STILL RECORDING) di Saeed AL BATAL, Ghiath AYOUB (Siria, Libano, Qatar, Francia, Germania, 116', v.o. arabo s/t italiano/inglese)17:00 SALA PERLAGIORNATE DEGLI AUTORISEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONERICORDI? di Valerio Mieli (Italia, Francia, 106', v.o. italiano s/t inglese) con Luca Marinelli, Linda Caridi, Giovanni Anzaldo, Camilla Diana17:30 SALA PERLA 2FUORI CONCORSOEL PEPE, UNA VIDA SUPREMA di Emir KUSTURICA (Argentina, Uruguay, Serbia, 74’, v.o. spagnolo s/t italiano/inglese) con Pepe Mujica19:30 SALA PASINETTIFUORI CONCORSOA LETTER TO A FRIEND IN GAZA di Amos GITAI (Israele, 34’, v.o. ebraico/arabo/francese/italiano/yiddish/tedesco/ladino s/t italiano/inglese)A SEGUIREFUORI CONCORSOA TRAMWAY IN JERUSALEM di Amos GITAI (Israele, Francia, 94’, v.o. ebraico/arabo/francese/italiano/yiddish/tedesco/ladino s/t italiano/inglese) con Noa Ahinoamam Nini, Mathieu Amalric, Hana Laslo, Yael Abecassis, Pippo Delbono, Yuval Scharf, Karen Mor, Lamis Amar , Mustafa Masi22:00 SALA PASINETTIVENEZIA CLASSICI – DOCUMENTARINICE GIRLS DON’T STAY FOR BREAKFAST di Bruce WEBER (USA, 93’, v.o. inglese s/t italiano)Mercoledì 5 settembre 201813:50 SALA GRANDEFUORI CONCORSOAMERICAN DHARMA di Errol MORRIS (USA, UK, 95’, v.o. inglese s/t italiano/inglese) con Stephen K. Bannon16:00 SALA GRANDEVENEZIA 75NUESTRO TIEMPO di Carlos REYGADAS (Messico, Francia, Germania, Danimarca, Svezia, 173’, v.o. spagnolo/inglese s/t italiano/inglese) con Carlos Reygadas, Natalia López, Eleazar Reygadas, Rut Reygadas, Phil Burgers19:30 SALA GRANDEVENEZIA 7522 JULY di Paul GREENGRASS (Norvegia, Islanda, 143’, v.o. inglese s/t italiano/inglese) con Anders Danielsen Lie, Jonas Strand Gravli, Jon Øigarden, Isak Bakli Aglen, Seda Witt, Maria Bock, Thorbjø Harr22:30 SALA GRANDEFUORI CONCORSOLES ESTIVANTS di Valeria BRUNI TEDESCHI (Francia, Italia, 110’, v.o. francese/italiano s/t italiano/inglese) con Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Arditi, Valeria Golino, Noémie Lvovsky, Yolande Moreau, Laurent Stocker, Riccardo Scamarcio14:15 SALA DARSENAORIZZONTISEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONETCHELOVEK KOTORIJ UDIVIL VSEH (THE MAN WHO SURPRISED EVERYONE) di Natasha MERKULOVA, Aleksey CHUPOV (Russia, Estonia, Francia, 105’, v.o. russo s/t italiano/inglese) con Evgeniy Tsiganov, Natalya Kudryashowa17:00 SALA DARSENAORIZZONTISEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONEUN GIORNO ALL’IMPROVVISO di Ciro D’EMILIO (Italia, 89’, v.o. italiano s/t inglese) con Anna Foglietta, Giampiero De Concilio, Massimo De Matteo, Lorenzo Sarcinelli Giuseppe Cirillo, Biagio Forestieri, Fabio De Caro, Alessia Quarantino, Franco Pinelli09:00 SALA GIARDINOSCONFINIBLOOD KIN di Ramin BAHRANI (USA, 26’, v.o. inglese s/t italiano/inglese)A SEGUIRESCONFINIMAGIC LANTERN di Amir NADERI (USA, 93’, v.o. inglese s/t italiano/inglese) con Monk Serrell-Freed, Sophie Lane Curtis, Robert Beltran, Jacqueline Bisset11:30 SALA GIARDINOFUORI CONCORSOCARMINE STREET GUITARS di Ron MANN (Canada, 80’, v.o. inglese s/t italiano/inglese)15:00 SALA GIARDINOFUORI CONCORSOSEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONEINTRODUZIONE ALL’OSCURO di Gastón SOLNICKI (Argentina, Austria, 71’, v.o. inglese s/t italiano/inglese) con Gastón Solnicki18:00 SALA GIARDINOVENEZIA CLASSICIL'ANNÉE DERNIÈRE À MARIENBAD di Alain RESNAIS (Francia, Italia, 94’, v.o. francese s/t italiano/inglese)21:00 SALA GIARDINOSCONFINISEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONEARRIVEDERCI SAIGON di Wilma LABATE (Italia, 80’, v.o. italiano/inglese/francese s/t inglese/italiano)12:30 PALABIENNALEORIZZONTIJINPA di Pema TSEDEN (Cina, 86’, v.o. tibetano s/t italiano/inglese) con Jinpa, Genden Phuntsok, Sonam Wangmo14:30 PALABIENNALEORIZZONTIOZEN (THE RIVER) di Emir BAIGAZIN (Kazakistan, Polonia, Norvegia, 108’, v.o. kazako/russo s/t italiano/inglese) con Zhalgas Klanov, Eric Tazabekov, Zhasulan Userbayev, Ruslan Userbayev16:45 PALABIENNALEVENEZIA 75WERK OHNE AUTOR (OPERA SENZA AUTORE) di Florian HENCKEL VON DONNERSMARCK (Germania, 188’, v.o. tedesco/russo s/t italiano/inglese) con Tom Schilling, Paula Beer, Sebastian Koch, Saskia Rosendahl, Oliver Masucci20:30 PALABIENNALEVENEZIA 7522 JULY di Paul GREENGRASS (Norvegia, Islanda, 143’, v.o. inglese s/t italiano/inglese) con Anders Danielsen Lie, Jonas Strand Gravli, Jon Øigarden, Isak Bakli Aglen, Seda Witt, Maria Bock, Thorbjø HarrA SEGUIREFUORI CONCORSOLES ESTIVANTS di Valeria BRUNI TEDESCHI (Francia, Italia, 110’, v.o. francese/italiano s/t italiano/inglese) con Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Arditi, Valeria Golino, Noémie Lvovsky, Yolande Moreau, Laurent Stocker, Riccardo Scamarcio09:00 SALA VOLPIVENEZIA CLASSICITHE KILLERS (I GANGSTERS) di Robert SIODMAK (USA, 95’, v.o. inglese s/t italiano)14:45 SALA VOLPIVENEZIA CLASSICITHE NAKED CITY di Jules DASSIN (USA, 96’, v.o. inglese s/t italiano)17:00 SALA VOLPIVENEZIA CLASSICI – DOCUMENTARIHUMBERTO MAURO di André DI MAURO (Brasile, 90’ v.o. portoghese s/t italiano/inglese)17:15 SALA CASINOVENEZIA CLASSICIKOI YA KOI NASUNA KOI (LA VOLPE FOLLE) di Tomu UCHIDA (Giappone, 109’, v.o. giapponese s/t inglese/italiano)09:00 SALA PERLASETTIMANA DELLA CRITICA – SIC@SICQUELLE BRUTTE COSE di Loris Giuseppe NESE (Italia, 11', v.o. italiano s/t inglese) con Rossella De Martino, Gerardo Trezza, Margherita RagoA SEGUIRESETTIMANA DELLA CRITICALISSA AMMETSAJJEL (STILL RECORDING) di Saeed AL BATAL, Ghiath AYOUB (Siria, Libano, Qatar, Francia, Germania, 116', v.o. arabo s/t italiano/inglese)11:45 SALA PERLAGIORNATE DEGLI AUTORI – EVENTI SPECIALIIL BENE MIO di Pippo Mezzapesa (Italia, 95', v.o. italiano s/t inglese) con Sergio Rubini, Sonya Mellah, Dino Abbrescia, Francesco De Vito, Michele Sinisi, Caterina Valente, Teresa Saponangelo14:00 SALA PERLASETTIMANA DELLA CRITICA – SIC@SICCRONACHE DAL CREPUSCOLO di Luca CAPPONI (Italia, 18', v.o. italiano s/t inglese) con Davide Orgonauta, Beatrix Alende, Giuseppe RagusaA SEGUIRESETTIMANA DELLA CRITICASEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONETI IMAŠ NOĆ (YOU HAVE THE NIGHT) di Ivan SALATIĆ (Montenegro, Serbia, Qatar, 81', v.o. serbo/croato s/t italiano/inglese) con Vana Vuković, Momo Pićurić, Nikola Stojanović, Luka Petrone, Jasna Djuričić, Boris Isaković17:00 SALA PERLAGIORNATE DEGLI AUTORISEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONEMAFAK – SCREWDRIVER di Bassam JARBAWI (Palestina, USA, Qatar, 108', v.o. arabo/ebraico s/t italiano/inglese) Ziad Bakri, Areen Omari, Jameel Khoury, Yasmine Qaddumi, Mariam Basha, Amir Khoury19:30 SALA PERLAFUORI CONCORSOINTRODUZIONE ALL’OSCURO di Gastón SOLNICKI (Argentina, Austria, 71’, v.o. inglese s/t italiano/inglese) con Gastón Solnicki17:00 SALA PERLA 2FUORI CONCORSOMONROVIA, INDIANA di Frederick WISEMAN (USA, 143’, v.o. inglese s/t italiano/inglese)22:15 SALA PERLA 2GIORNATE DEGLI AUTORIJOY di Sudabeh MORTEZAI (Austria, 100', v.o. inglese/tedesco/pidgin s/t italiano) con Alphonsus, Precious Mariam Sanusi, Angela Ekeleme Pius, Gift Igweh, Sandra John, Chika Kipo, Ella Osagie, Christian Ludwig14:00 SALA PASINETTIGIORNATE DEGLI AUTORICONTINUER di Joachim LAFOSSE (Belgio, Francia, 84', v.o. francese/russo s/t inglese/italiano) con Virginie Efira, Kacey Mottet-Klein, Diego Martin, Mairambek Kozhoev, Damira Ripert, Belek Mamatkoulov, Mukhit Raikulov, Assel Kuanbayeva20:00 SALA PASINETTIFUORI CONCORSO1938 DIVERSI di Giorgio TREVES (Italia, 62’, v.o. italiano s/t inglese)22:00 SALA PASINETTIVENEZIA CLASSICI – DOCUMENTARILIVING THE LIGHT – ROBBY MÜLLER di Claire PIJMAN (Paesi Bassi, Germania / 86’, v.o. inglese/olandese/tedesco/francese s/t italiano/inglese)Giovedì 6 settembre 201814:00 SALA GRANDECERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL LEONE D’ORO ALLA CARRIERA A DAVID CRONENBERGA SEGUIREM. BUTTERFLY di David CRONENBERG (USA, 95’, v.o. inglese s/t italiano) con Jeremy Irons, John Lone, Barbara Sukowa, Ian Richardson16:45 SALA GRANDEVENEZIA 75THE NIGHTINGALE di Jennifer KENT (Australia, 136’, v.o. inglese/palawa kani/gaelico s/t italiano/inglese) con Aisling Franciosi, Sam Claflin, Baykali Ganambarr, Damon Herriman, Harry Greenwood, Ewen Leslie, Michael Sheasby, Charlie Shotwell19:30 SALA GRANDEVENEZIA 75CAPRI-REVOLUTION di Mario MARTONE (Italia, Francia, 122’, v.o. italiano/dialetto napoletano/inglese/francese/tedesco/russo s/t italiano /inglese) con Marianna Fontana, Reinout Scholten van Aschat, Antonio Folletto, Gianluca Di Gennaro, Eduardo Scarpetta, Jenna Thiam, Ludovico Girardello, Lola Klamroth, Maximilian Dirr, Donatella Finocchiaro22:00 SALA GRANDECERIMONIA DI CONSEGNA DEL PREMIO JAEGER-LECOULTRE GLORY TO THE FILMAKER 2018 A ZHANG YIMOUA SEGUIREFUORI CONCORSOYING (SHADOW) di ZHANG Yimou (Cina, 116’, v.o. cinese s/t italiano/inglese) con Deng Chao, Sun Li, Zheng Kai, Wang Qianyuan, Wang Jingchun, Hu Jun, Guan Xiaotong, Wu Leo14:30 SALA DARSENAORIZZONTISEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONEHAMCHENAN KE MIMORDAM (AS I LAY DYING) di Mostafa SAYYARI (Iran, 73’, v.o. farsi s/t italiano/inglese) con Nader Fallah, Elham Korda, Majid Aghakarimi, Vahid Rad, Mohammad Rabbani17:00 SALA DARSENAORIZZONTISEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONESONI di Ivan AYR (India, 97’, v.o. hindi s/t italiano/inglese) con Geetika Vidya Ohlyan, Saloni Batra09:00 SALA GIARDINOSCONFINIARRIVEDERCI SAIGON di Wilma LABATE (Italia, 80’, v.o. italiano/inglese/francese s/t inglese/italiano)14:30 SALA GIARDINOVENEZIA CLASSICIIL PORTIERE DI NOTTE di Liliana CAVANI (Italia, 120’, v.o. inglese s/t italiano)17:15 SALA GIARDINOORIZZONTI - CORTOMETRAGGIBLU di Massimo D’ANOLFI, Martina PARENTI (Italia, 20’, v.o. italiano s/t inglese)NA LI (DOWN THERE) di Yang ZHENGFAN (Cina, Francia, 11’, v.o. cinese s/t italiano/inglese) con Anqi Gu Angel, Wang Songhua, Chen ShaokaiL’ÉTÉ ET TOUT LE RESTE di Sven BRESSER (Paesi Bassi, 18’, v.o. francese s/t italiano/inglese) con Marc Antoine Innocenti, Mickael Danguis FasoloNINFE di Isabella TORRE (Italia, 12’, v.o. senza dialoghi) con Isabella Torre, Franco Arduca, Koudous Seihon, Pantalone Lisotti, Francesca Raffa, Rocco Zito, Daniela CreaLEOFOROS PATISION (PATISION AVENUE) di Thanasis NEOFOTISTOS (Grecia, 12’, v.o. greco s/t italiano/inglese) con Marina SymeouLOS BASTARDOS di Tomas POSSE (Argentina, 16’, v.o. spagnolo s/t italiano/inglese) con Malena Villa, Fernando Malfitano, Juan Ruax, Marta CosetinoSTRANO TELO (FOREIGN BODY) di Dušan ZORIĆ (Serbia, 20’, v.o. serbo s/t italiano/inglese) con Marko Grabež, Dubravka Kovjanić21:00 SALA GIARDINOSCONFINISEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONEIL BANCHIERE ANARCHICO di Giulio BASE (Italia, 82’, v.o. italiano s/t inglese) con Giulio Base, Paolo Fosso12:45 PALABIENNALEORIZZONTITCHELOVEK KOTORIJ UDIVIL VSEH (THE MAN WHO SURPRISED EVERYONE) di Natasha MERKULOVA, Aleksey CHUPOV (Russia, Estonia, Francia, 105’, v.o. russo s/t italiano/inglese) con Evgeniy Tsiganov, Natalya Kudryashowa15:00 PALABIENNALEORIZZONTIUN GIORNO ALL’IMPROVVISO di Ciro D’EMILIO (Italia, 88’, v.o. italiano s/t inglese) con Anna Foglietta, Giampiero De Concilio, Massimo De Matteo, Lorenzo Sarcinelli Giuseppe Cirillo, Biagio Forestieri, Fabio De Caro, Alessia Quarantino, Franco Pinelli17:00 PALABIENNALEVENEZIA 75NUESTRO TIEMPO di Carlos REYGADAS (Messico, Francia, Germania, Danimarca, Svezia, 173’, v.o. spagnolo/inglese s/t italiano/inglese) con Carlos Reygadas, Natalia López, Eleazar Reygadas, Rut Reygadas, Phil Burgers20:30 PALABIENNALEVENEZIA 75CAPRI-REVOLUTION di Mario MARTONE (Italia, Francia, 122’, v.o. italiano/dialetto napoletano/inglese/francese/tedesco/russo s/t italiano/ inglese) con Marianna Fontana, Reinout Scholten van Aschat, A