VENEZIA L'aria che tira è già da zona gialla: più clienti nei negozi per l'avvio dei saldi, tanti avventori nei plateatici per le ultime consumazioni da asporto. Domani riapriranno i bar e i ristoranti fino alle 18, oltre ai musei benché con ingressi contingentati e ai confini comunali senza obbligo di autocertificazione. Domani appunto, non oggi, con grande delusione soprattutto degli esercenti, che in Veneto come pure in Lombardia confidavano nella domenica per rilanciare colazioni in pasticceria e pranzi in trattoria: «Decisione incomprensibile e dannosa», dicono.



IL BALLETTO

Il balletto sulla data era andato avanti per tutta la giornata di venerdì, lasciando nel dubbio anche le Regioni, con governatori come Luca Zaia che annunciavano il lunedì (ma il suo assessore Roberto Marcato via social lamentava l'incertezza sul tema) e presidenti come Attilio Fontana che invece contavano sulla domenica. Poi in serata il ministero della Salute aveva fatto sapere che la nuova classificazione sarebbe scattata a partire dal 1° febbraio, non dal 31 gennaio, scatenando polemiche e dietrologie, visto che i precedenti provvedimenti erano entrati in vigore alla domenica. Ma così è: l'ordinanza riguardante il Veneto, nonché la Lombardia, l'Emilia Romagna e la Calabria, prende atto «della sussistenza dei requisiti», informa che «cessa l'applicazione delle misure» da fascia arancione e «produce effetti dal 1° febbraio 2021».



LE CATEGORIE

Una doccia fredda per le categorie interessate dalle restrizioni. Spiega ad esempio Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio Veneto: «Partire con la giornata festiva, e questa in particolare, sarebbe stato utile su due fronti: per sostenere i saldi, appena avviati, e per aiutare ristoranti e bar che la domenica possono essere frequentati di più rispetto a un normale giorno feriale. Il governo avrebbe fatto bene ad andare alla sostanza delle cose: slittare di un giorno, eliminando una domenica così importante per il calendario, non fa che allungare la fatica di molte attività che attendevano un segnale d'incoraggiamento». Al di là dei sentimenti, per gli operatori è anche una questione organizzativa: «Prendiamo l'esempio di un ristorante che lavora con prodotti freschi: c'è chi ha fatto ordini consistenti pensando di partire domani (oggi, ndr.) e adesso si trova a doverli buttare, pur avendoli pagati. Chiediamo più attenzione e buon senso: bastava comunicare prima che la zona gialla si applica da lunedì». Concorda Marco Barbieri, referente di Confcommercio Milano: «Non riusciamo a capire perché facciano partire la zona gialla da lunedì. Così è un ulteriore danno. L'attività di pubblico esercizio permette di lavorare di domenica, quando magari le famiglie sono più propense ad andare al ristorante a pranzo».



LE REGIONI

Non riesce a comprenderlo nemmeno il governatore Fontana: «Tornare lunedì in zona gialla è un risultato importante e soprattutto meritato. Anche se francamente continuo a non capire perché il provvedimento non sia stato reso operativo da domenica». Ma anche le Regioni devono adeguarsi e così in Friuli Venezia Giulia il presidente Massimiliano Fedriga fa scattare a sua volta da domani la propria ordinanza, quella che ripropone alcune misure restrittive anti-assembramenti già conosciute dal Veneto ai tempi del giallo plus, come le consumazioni solo da seduti dalle 11 alle 18, gli accessi ai negozi parametrati alle metrature e la fascia oraria mattutina raccomandata per la spesa degli anziani.



I TIMORI

Il microbiologo Andrea Crisanti non nasconde i propri timori per l'altalena di fasce: «È una delle fasi di questo stop and go, di cui vedremo gli effetti. Effetti che ci diranno se è stato un errore o meno, dal momento che le regioni in giallo, come si è già visto, non offrono nessuna barriera alla trasmissione. Staremo a vedere». Ma le imprese vogliono essere ottimiste e così si preparano anche alla riapertura delle scuole superiori, con la didattica in presenza al 50% per le prime tre settimane di febbraio. «Siamo pronti a fare la nostra parte per permettere agli oltre 70.000 studenti pendolari di rientrare in sicurezza», dichiarano Denis Pulita e Giambattista Danieli, presidenti rispettivamente dei gruppi Ncc e Taxi di Confartigianato Veneto. Nell'operazione, infatti, saranno coinvolti anche 700 bus privati e la categoria annuncia di poter mettere a disposizione «mezzi e risorse per intervenire in caso di guasti di bus».

