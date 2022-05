PORTOGRUARO - Portogruaro, Fossalta di Portogruaro e Gruaro ricomprese nel territorio in cui si tutelano le minoranze linguistiche friulane. Il Consiglio metropolitano ha approvato tre delibere sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche delle popolazioni friulane nel Veneto orientale. L’assemblea ha accolto le richieste inviate tra febbraio e marzo dai rispettivi consigli comunali, prendendo atto che “nell’area metropolitana esiste una minoranza friulana nell’area del Portogruarese, ove la lingua friulana è tradizionalmente e significativamente parlata e correntemente utilizzata, stimata dalla Regione nel 2006 nella misura del 27,72% degli abitanti”.



TUTELE