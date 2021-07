Maltempo in arrivo sul Veneto: temporali, raffiche di vento e forti grandinate

Una perturbazione sta per transitare sul Veneto. Ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni. Dalle ore centrali di martedì 13 luglio alle prime ore di mercoledì 14 è previsto tempo instabile con rovesci e temporali sparsi, a tratti diffusi. Saranno possibili fenomeni localmente intensi, con forti rovesci, forti raffiche di vento, grandinate anche forti e quantitativi di pioggia localmente consistenti. Le previsioni riferiscono, inoltre, che rispetto ad oggi, domani è previsto un abbassamento sensibile delle temperature che proseguirà anche nella giornata di mercoledì. Visti i fenomeni meteorologici previsti la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti.

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità idrogeologica, fissando - dalle 12 di domani fino alle 8 di dopodomani - lo stato di Attenzione (allerta gialla) per la rete idraulica secondaria di tutti i bacini del territorio regionale.