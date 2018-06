Beccati 1087 evasori totali e 50 grossi frodatori. Appalti truccati per 80 milioni

di Giorgia Pradolin

VENEZIA - Mafia, corruzione, evasione. Sono gli ostacoli che impediscono la crescita economica dell'Italia e che la Guardia di Finanza cerca di contrastare. A Venezia si è celebrato il 244. anniversario del Corpo ed è stata l'occasione per fare il punto sulla situazione in Veneto. I dati più eclatanti riguardano istanati in un anno e mezzo, gldi euro complessivi. Ma ci sono anche frodi ai danni dello Stato per 215,5 milioni, patrimoni illeciti e aziende riconducibili alla criminalità organizzata per 78 milioni di euro. Sul fronte dei traffici di droga, 173 narcotrafficanti sono stati arrestati e 766,3 chili di droga sequestrati.Da inizio 2017 gli interventi mirati sono stati 5.771, con la scoperta di 1.087 persone del tutto sconosciute al fisco (evasori totali). Pizzicati ancheI reati fiscali denunciati sono stati 1.298. Altro annoso problema, il lavoro in nero: verbalizzati 522 datori per aver impiegato 3.554 lavoratori irregolari.Sono state poi denunciate, per reati in materia di appalti e altri delitti contro la pubblica amministrazione, 200 persone, il 15% delle quali è finito in manette (31). I sequestri eseguiti toccano i 22,5 milioni di euro, e 21 milioni nel solo settore dei danni erariali da responsabilità amministrative e del contrasto alla corruzione. Le frodi scoperte a danno del bilancio nazionale e comunitario ammontano a 3,5 milioni di euro, mentre si attestano a 1,3 milioni quelle nel settore della spesa previdenziale e sanitaria. Le persone denunciate 519, con l'esecuzione di 2.050 interventi a tutela dei principali flussi di spesa pubblica. I furbetti del ticket sono numerosi: i controlli mirati alle posizioni da verificare hanno individuato irregolarità nell'84% dei casi.Le indagini patrimoniali contro le mafie hanno portato alla confisca di beni e valori per 7,1 milioni di euro. Altri 16,8 milioni sono stati sequestrati, mentre le richieste di sequestro in corso ammontano a 51,6 milioni. Il valore del riciclaggio accertato nell'ultimo anno e mezzo si è attestato attorno ai 52,2 milioni. Denaro intercettato grazie alle 113 indagini che hanno portato a denunce per riciclaggio e autoriciclaggio nei confronti di 226 persone (8 agli arresti). «Solo da un contrasto efficace delle forme di illegalità possono arrivare maggiori risorse - ha affermato il comandante interregionale dell'Italia nord-orientale, Giuseppe Vicanolo - per ridurre la pressione fiscale e quindi sostenere la crescita dell'economia».