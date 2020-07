© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è appena conclusa la legislatura dei record, ma anche la nuova campagna elettorale si annuncia già da primato. Sono infatti ormai 8 in Veneto i candidati alla carica di governatore e non è escluso che se ne aggiungano degli altri, dal momento che mancano ancora tre settimane buone al deposito delle liste. Mai così tanti, e soprattutto coraggiosi, dato il carattere della competizione: impossibile per chiunque non sia Luca Zaia , a giudicare dai sondaggi che lo danno al 70%.Il primo a non crederci troppo, per la verità, sembra essere proprio il leghista, che del resto predica da sempre prudenza sulle rilevazioni demoscopiche. Del resto Zaia non ha ancora ufficializzato la sua ricandidatura alla guida del centrodestra unito: tutti la danno per scontata, ma lui continua a glissare, adducendo motivi di scaramanzia. La massima concessione al tema è stata la sua partecipazione di venerdì alla seduta del direttorio della Liga Veneta, dov'è stato deciso che le sezioni dovranno raccogliere le candidature degli aspiranti consiglieri e portarle alla segreteria nathional per la scrematura entro la prossima settimana.Già in palla sono invece gli altri partecipanti alla partita, contrassegnata da un affollamento senza precedenti: nel 2015 i candidati governatori erano stati sei, nel 2010 sette, nel 2005 quattro, nel 2000 cinque... Per questo 2020 siamo almeno a otto.Ultima in ordine di tempo, formalmente ufficiosa ma pressoché certa, è la sfida lanciata da Simonetta Rubinato, che dopo aver visto naufragare una trattativa con la coalizione del suo ex Partito Democratico, ha deciso di andare da sola con un simbolo contenente il proprio cognome, il Veneto e un leone. «Vuol essere una lista a debita distanza dicono i suoi da questa destra e da questa sinistra. Non vogliamo andare a compromessi con il centrosinistra sull'unico punto che ci sta a cuore: l'autonomia del Veneto».Un'altra spina nel fianco per Arturo Lorenzoni, che un sondaggio commissionato dalla sua area posizionerebbe addirittura al 12%, ma che è sostenuto da una compagine decisa a crescere di molto in previsione del 20 e 21 settembre: Pd, Il Veneto che Vogliamo, Verdi Europa, Più Europa, Centro democratico, Rete civica veneta, Sanca veneta e Volt. Non a caso campeggiano già manifesti stradali e inserzioni pubblicitarie: oltre a quelli del candidato presidente (Veneto, più di una Regione), è particolarmente vistosa in questi giorni la propaganda del vicentino Giacomo Possamai.Si era invece già consumata la frattura con Italia Viva, che insieme a Psi e Civica per il Veneto punta sulla senatrice Daniela Sbrollini, che ha iniziato da Belluno il suo giro nelle province, per parlare di Mondiali di sci e Olimpiadi Milano-Cortina.Altra spaccatura, con raddoppio dei candidati, è poi quella ambientalista: Patrizia Bartelle conferma la sua galoppata in sella a Veneto Ecologia Solidarietà, mentre Paolo Benvegnù si è staccato con l'ala di Solidarietà Ambiente Lavoro.Gara in solitaria per il Movimento 5 Stelle: nessuna alleanza giallorossa in stile governativo per l'alfiere Enrico Cappelletti e la sua squadra. Ha infine scelto di presentarsi da solo anche il Partito dei Veneti, che supporta Antonio Guadagnini.Ma al di là di quanto affermano i sondaggisti, tutti questi pretendenti quante possibilità hanno di farcela? In questi giorni diverse forze stanno tempestando di domande l'ufficio elettorale di Palazzo Ferro Fini. Al riguardo, la legge è chiara: la lista singola deve ottenere almeno il 5% dei consensi; in caso di coalizione, se viene superata quella soglia, lo sbarramento singolo è del 3%. Quanto ai candidati governatori, passano i primi due. Ecco perché ai portacolori delle forze più piccole conviene candidarsi anche come consiglieri e poi giocarsi le preferenze.