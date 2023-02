Dal Lazio al Veneto: Annicchiarico è il nuovo direttore generale della Sanità regionale

VENEZIA - Massimo Annicchiarico è il nuovo direttore generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto. Fino ad oggi ha ricoperto l'incarico di direttore regionale della per la Salute e l'integrazione sociosanitaria in Lazio. Il manager è stato nominato oggi, su proposta del Presidente Luca Zaia, dalla Giunta regionale; succede al Luciano Flor, in pensione dal 30 dicembre scorso. «Do il benvenuto al dottor Annicchiarico - afferma Zaia - certo che con la sua esperienza e la sua preparazione saprà dare un importante apporto al nostro modello sanitario. Nell'augurare a lui buon lavoro, esprimo anche i miei ringraziamenti al dottor Luciano Flor, rinnovando tutta la riconoscenza per l'importante impegno sostenuto in questi anni non certamente facili, e al dottor Gianluigi Masullo che ancora una volta ha dimostrato grande capacità e preparazione ricoprendo interinalmente in questo mese la Direzione regionale della Sanità».

Il governatore ringrazia inoltre «i 27 professionisti che hanno dato la propria disponibilità nella manifestazione di interesse per l'assegnazione dell'incarico». Congratulazioni al nuovo manager della sanità veneta sono state espresse anche dall'assessore alla Sanità e alle Politiche sociali, Manuela Lanzarin. Medico, nato nel 1958 a Taranto, Annicchiarico si è laureato all'Università degli Studi di Bologna con il massimo dei voti e la lode. Sempre con lode si è specializzato in Medicina Interna e in Cardiologia. Il suo percorso professionale vanta una vasta serie di titoli nella formazione post studio in management sanitario, una importante attività di docente e diverse posizioni direttive alla guida di aziende e strutture sanitarie nella Regione Emilia Romagna. E' anche rappresentante per la Conferenza Stato-Regioni in seno alla commissione «Sanità Militare, Innovazione e Territorio», istituita presso il Ministero della Difesa.