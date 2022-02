Il prefetto di Venezia: «Centinaia di rifugiati ucraini stanno arrivando in Veneto»

VENEZIA - Centinaia di rifugiati in fuga dall'Ucraina sono giunti e stanno giungendo in Veneto con mezzi propri. Lo riferisce il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto. Secondo le informazioni della prefettura i cittadini ucraini in fuga raggiungono i parenti che hannno in regione, per lo più badanti e operai, per evitare di rimanere intrappolati sotto le bombe nel proprio paese.

«C'è chi si è fatto raggiungere al confine - riferisce Zappalorto - da amici e parenti partiti dal Veneto per poi essere portati in regione. Altri hanno organizzato piccole comitive con destinazioni ben precise, ovvero da chi sapevano potesse dargli ospitalità, altri ancora hanno usato la propria auto per mttersi in salvo con la famiglia».

Il Prefetto stima gli arrivi di questi giorni in alcune centiaia di rifugiati ma il dato è in aumento e si sta avviando una sorta di censimento attraverso le associazioni ucraine e in base a quanti risultano residenti sul territorio per monitorare e sostenere i bisognosi. Secondo Zappalorto il fenomeno è comune a tutto il Nordest.