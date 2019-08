Venditori abusivi sulle spiagge, sequestro record delle fiamme gialle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

JESOLO - Oltre 1800 prodotti irregolari sequestrati dalla Guardia di Finanza. E' il bilancio dell'intensa attività svolta dalle fiamme gialle jesolane che, in concomitanza con la stagione estiva, hanno rafforzato l'azione di contrasto del fenomeno dell'abusivismo commerciale e della vendita di merce contraffatta lungo il litorale.Nelle ultime settimane, infatti, i militari della locale Tenenza, con la collaborazione dei baschi della Compagnia pronto impiego di Venezia, hanno eseguito numerosi interventi che hanno portato, complessivamente, al sequestro di 1.800 prodotti irregolari, perché contraffatti, insicuri o non in regola con la normativa in materia di codice del consumo. Numerosi i venditori abusivi segnalati alle competenti autorità, per vendita di merce contraffatta o per esercizio dell'attività di commercio in assenza delle prescritte autorizzazioni.