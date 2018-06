Venditori ambulanti e merce contraffatta: quattro multe da 500 euro l'una

CHIOGGIA - I carabinieri di Chioggia nel corso di una serie di controlli contro la vendita abusiva di oggetti in spiaggia e di materiale contraffatto hanno sanzionato quattro venditori ambulanti, 3 di origine bengalese ed un pakistano e sequestrato 1.100 oggetti.



I quattro, puniti con sanzioni da 500 euro l'una, vendevano, tra l'altro, occhiali da sole di vario genere e colore, girandole, accessori elettronici vari per cellulari, braccialetti, orologi da polso, bandane e fasce per capelli; tutto privo di marchi o con loghi riconducibili a note case produttrici. Tutta la merce sopra descritta del valore commerciale stimato di circa 5.000 euro, è stata sottoposta a sequestro.



Nell'ambito degli stessi controlli, a seguito della fuga di altri venditori ambulanti non identificati, i militari hanno trovato sulla spiaggia alcune borse contenenti al contrario merce palesemente contraffatta, ovvero circa 400 accessori per l'abbigliamento, che sul mercato nero avrebbero un valore stimato di circa 10.000 euro, i quali sono stati sottoposti a sequestro penale per le ipotesi di reato di ricettazione ed introduzione e commercio di prodotti con segni falsi.

