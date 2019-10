​Investimento da 26 milioni di euro: fondo compra il San Camillo e la Stella Maris

VENEZIA - Franklin Templeton, società americana di gestione degli investimenti, e Silver Fir Capital SGR, società di gestione del risparmio italiana specializzata nel settore immobiliare con sede a Milano hanno acquisito la proprietà immobiliare dell'ospedale San Camillo di Venezia e della casa di riposo Stella Maris al Lido. Le due strutture sanitarie della Fondazione Opera San Camillo sono state comprate per un valore pari a circa 26 milioni di euro.



Il Fondo proprietario, con un programma di investimento di alcune centinaia di milioni di euro, investe in tutta Europa in immobili destinati alla sanità, all'educazione, alla residenza agevolata e, in generale, a supporto della comunità. L'acquisto delle strutture sanitarie del Lido si configura come la prima operazione in Italia in cui immobili facenti capo al Vaticano e gestiti da ordini religiosi sono ceduti ad un Fondo che contestualmente sottoscrive un contratto di affitto a lungo termine delle stesse sedi con altro ordine religioso.



Nel caso specifico dell'ospedale San Camillo, il contratto di gestione sarà in favore della Congregazione delle Suore Mantellate Serve di Dio, con durata di 30 anni, e quello della casa di riposo Stella Maris in favore della Cooperativa Sociale Codess, con pari durata. L'operazione al Lido di Venezia, infatti, è la prima di una serie di importanti investimenti che il Fondo intende realizzare in Italia in questa tipologia di immobili.

