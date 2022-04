Veliero finisce contro le bricole spinto dalle raffiche di vento

VENEZIA - Tutta colpa del forte vento che il giorno di Pasqua ha soffiato in alcuni momenti anche ad oltre 30 chilometri all'ora.

Un grande veliero proveniente dal Bacino di San Marco si è trovato in difficoltà imboccando il Canale della Giudecca. Un veneziano lo ha ripreso con in telefonino e il video della manovra, con tanto di ironici commenti sull'entità dei danni, ha fatto il giro dei social.

Il veliero era attraccato ieri alle Zattere, di fronte all'ex Adriatica ed è stato fotografato da alcuni passanti: sulla fiancata destra è visibile il segno di una lunga e profonda strisciata provocata dal contatto con alcune delle bricole che si trovano all'altezza della Punta della dogana, normalmente utilizzate da grandi yacht che attraccano durante la sosta in laguna per alcuni giorni.



IL VIDEO

Il video postato sui social mostra il veliero mentre sfila appoggiandosi sulle bricole che lasciano un lungo segno sulla fiancata. Probabilmente nella manovra d'ingresso nel canale della Giudecca il veliero ha offerto l'intera fiancata sinistra al forte vento e l'imbarcazione è stata spinta contro le bricole. Oppure era attraccata e nella manovra di partenza non è riuscita a staccarsi dalle bricole che hanno rigato quasi tutta la fiancata destra. Nel contatto di una delle bricole con la parte posteriore del veliero è volato in acqua un grande parabordo di gomma nera che, nel video girato dalla riva delle zattere, si vede galleggiare nelle acque del canale della Giudecca mentre l'imbarcazione, finalmente lontana, dalle bricole, si mette in navigazione in direzione di San Basilio.