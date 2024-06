BIBIONE - Bibione regge il sold out di Vasco. In 30 mila ieri sono riusciti a entrare allo stadio di via Timavo per la data zero del tour Vasco live 2024. Già nella notte i fan si sono accampati nella Terminal Arena adiacente allo stadio. Decine di tende in cui i fan hanno dormito pur di riuscire a essere tra i primi al mega concerto del Vasco nazionale. Bibione ha dimostrato di poter ospitare i grandi della musica, con il tutto esaurito ovunque. Sold out anche i tre parcheggi P1 di Piazza Mercato, P2 via Maia e P3 di Bevazzana, che sono tutti stati prenotati. Da qui l'invito dell'organizzazione a usare i mezzi pubblici. Busforfun, in collaborazione con ATVO, che ha attivato una decina di bus navetta dal parcheggio P2 di Bevazzana, che senza sosta hanno fatto la spola fino allo stadio. Sono state potenziate le corse Atvo dalla stazione ferroviaria dei bus di Latisana a Bibione e da quella di Portogruaro. Lo stesso è in programma anche per oggi per permettere ai fan di rincasa.

POSITIVO

Insomma tutto ha funzionato secondo il programma. Addirittura la Polizia locale è riuscita a far rimuovere due camper in panne che, durante il concerto di ieri sera, erano rimasti bloccati sulla strada di uscita da Bibione. Una festa che dall' arrivo di Vasco, a inizio settimana, ha coinvolto tutta Bibione in una Vascomania che tutti sperano di poter rivivere. Addirittura i bibionesi gli hanno dedicato Albachiara, il nuovo gelato che celebra la magia del tanto atteso concerto, con una "musica" di sapori ed emozioni che ha regalato la gelateria "Pinguí" con Roberto Ballan e Romina Piccini. Un'esplosione di gusto che unisce la grinta del rock con la delicatezza del gelato con la base chiara alla ricotta che rende il gusto cremoso e vellutato, il crumble al mirto e la variegatura al mandarino rappresentano i primi raggi di sole all'alba, intrecciandosi fanno rivivere le note della canzone che ancora oggi regala le emozioni più grandi. Il Vasco nazionale non si è fatto mancare nulla e, come chiesto dalla mamma, ha portato i saluti all'albergatore Achille Drigo che con la moglie Franca, poi scomparsa, è il titolare dell'hotel Aspe ora gestito dai figli in cui soggiornavano i genitori. «A Bibione mio padre ha fatto le sue prime e uniche vacanze con mia mamma e con gli zii, Damiano e Espedita - ha rubato Vasco ad Achille che ha incontrato prima del concerto nella palestra delle scuole di via Maya - Mia mamma ricorda con affetto, e anzi ci tiene che ti saluti. So che avevate fatto amicizia».

Achille, divertito, ha poi contraccambiato i saluti ricordando come con la moglie era stato a Zocca per stare con i genitori di Vasco. «Ricordo che tuo padre un giorno mi prese in parte - ha risposto Achille - per chiedermi cosa ne pensava di te come cantante....». A quanto pare Achille, che tranquillizzò il capofamiglia dei Rossi, ci aveva visto bene. Insomma, a distanza di anni Vasco è tornato a Bibione per salire nel palco dei record, largo 86,28 metri, profondo 25 e alto 28. Ha cantato 24 pezzi oltre a un medley per più di due ore e mezza, da "Jenny", la sua prima donna, e a sorpresa e dagli anni '80 anche il ritorno di "Bollicine", la coca-cola non sembra essere passata di moda ancora con le sue bollicine e la pubblicità è sempre ingannevole. Il Komandante è uscito sul palco alle 20.48, pochi minuti prima del programma forse in vista di un improvvisa nuvola minacciosa. In effetti di lì a poco ha iniziato a piovere, ma il tempo non ha fermato i fan del Blasco rimasti incantati da una festa unica. Ieri il Komandante è arrivato da Lignano in sella alla moto, scortato dalla Polizia locale, e poco dopo l'inizio del concerto anche le nuvole si sono allontanate.