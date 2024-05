Vasco Rossi e quelle vacanze a Bibione: «Mamma e papà in hotel da Achille, e poi quella volta in moto con la mia fidanzata»

BIBIONE - «Mia mamma vuole che porti i saluti ad Achille che con la moglie la ospitavano nel loro albergo». Vasco a Bibione torna ragazzo, più di quanto lo sia, ricordando gli anni in cui arrivava al mare con i genitori. Da lunedì il rocker è arrivato nella località turistica per le prove in vista dei due concerti-data zero, domani e domenica, allo stadio comunale di via Timavo. «A Bibione mio padre ha fatto le sue prime e uniche vacanze con mia mamma e con gli zii, Damiano e Espedita - ricorda il Vasco nazionale - Mia mamma ricorda con affetto, e anzi ci tiene che saluti Achille, anche se non ne ricorda il cognome, proprietario di un ristorante, e vedovo della moglie Franca con cui avevano fatto amicizia».

Vasco Rossi a Bibione



I genitori di Vasco erano ospite di Achille, ora 80enne, che con la moglie Franca Drigo gestiva l'hotel Villa Aspe di via Stella Mattutina. Ora Achille frequenta il centro anziani mentre le figlie proseguono l'attività dei genitori. «I miei avevano comprato un piccolo appartamento del quale approfittai per un furtivo weekend d'amore con la mia ragazza, la femminista con cui stavo al tempo- ricorda il Komandante - Non dimenticherò mai il viaggio di ritorno per Bologna, sulla mia moto Honda 750.

Cominciò a piovere e non smise mai, per tutto il tempo. Ricordo di aver fatto l'autostrada fino al casello di Venezia sotto una pioggia incessante. Eravamo talmente fradici e congelati che decisi di tornare a casa in treno e di vendere la moto. A parte l'acqua e il gelo in autostrada ho dei ricordi molto belli di Bibione e di quella vacanza. Sono molto contento di essere qui per le prove del tour».



Il tour



Non è difficile del resto ascoltare il suono della band che nel pomeriggio prova impianto e strumenti sul mega palco allestito allo stadio. Palco che Vasco ha subito attraversato definendolo "sua maestà". Intanto cresce la febbre per le due date di Bibione dove sono attesi almeno 30 mila fan. La Prefettura e il Comune hanno consigliato di mettersi in viaggio per tempo e con calma, valutando anche la possibilità di raggiungere Bibione qualche giorno prima.

I parcheggi

Tre i parcheggi previsti: P1 in piazza Mercato, P2 a Bevazzana con bus navetta che facilita l'uscita dei bus sulle corsie preferenziali, P3 in via Maya. Sul sito busforfun.com è possibile prenotare i parcheggi e i bus per raggiungere lo stadio. È consigliato arrivare con anticipo all'area di sosta, nella fascia oraria 12-15, così da agevolare la fruizione del parcheggio e dell'evento. Per quanto riguarda il deflusso post concerto, l'invito è quello di percorrere le strade indicate nelle mappe del sito internet comunale.

Sono passati 45 anni dal mio primo famoso concerto in Piazza Maggiore a Bologna. Era il 26 maggio del 1979. Eravamo più noi sul palco che la gente davanti. Ci saranno state 50-100 persone...