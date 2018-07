Redentore, scatta il mese dei bollini. Da sabato varchi e steward in servizio

di Roberta Brunetti

VENEZIA - Saranno 38 giorni con i varchi attivi, pronti ad essere chiusi per deviare i flussi di turisti in caso di sovraffollamenti. L'annunciata estate da bollini rossi e neri si avvicina. Dopo le sperimentazioni di primavera, quando i tornelli erano rimasti al loro posto per al massimo quattro giorni, stavolta si fa sul serio. Da dopodomani, per oltre un mese, i varchi resteranno posizionati ai piedi del ponte di Calatrava e all'ingresso di lista di Spagna, sorvegliati nelle ore critiche dagli steward. Mentre un altro gruppetto di steward - e questa è un ulteriore novità - sarà sguinzagliato nei punti critici della città per fornire informazioni e scoraggiare comportamenti inopportuni.