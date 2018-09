VENEZIA - Vaporetto ha urtato il ponte delle Guglie e in seguito, facendo manovra, ha toccato un barchino con due persone a bordo. E' successo ieri, giovedì 13, verso le ore 13.30 al vaporetto della linea 3 (il diretto in provenienza da Murano). Non risulta alcun danno alle persone. Lo riferisce un passeggero del vaporetto, testimone dell'episodio.

