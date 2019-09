Vaporetti, biglietti a bordo: si pagherà con carte e con smartphone

di Tomaso Borzomì

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA La tecnologia sbarca a bordo dei vaporetti Actv e, grazie ad un accordo con Sia (azienda partner per lo sviluppo della piattaforma digitale), entro l'anno consentirà di pagare a bordo con bancomat e carta di credito i titoli di viaggio.Basterà avere con sé un telefono smart, un sistema di pagamento elettronico (anche contactless), fino ai cosiddetti dispositivi wearable, come gli orologi smart, per non perdere tempo e munirsi del corretto titolo di viaggio. La novità, fanno sapere da Actv, usufruirà sia dei circuiti tradizionali come Visa e Mastercard, ma anche quelli meno noti agli italiani, ma assai diffusi al mondo, come Alipay per i cinesi. Entro il 2019 arriveranno 650 smartpos da Pax Italia che consentiranno ai marinai e ai verificatori di stampare e incassare direttamente i titoli di viaggio, garantendo la sicurezza bancaria, la connessione e i necessari certificati.