VENEZIA La paura è che uno degli snodi principali della città, piazzale Roma, non sia sicura dal punto di vista del rispetto delle norme anti contagio. A sollevare il problema è E. B., una pendolare che quotidianamente si serve della linea 2 che collega l'hub della terraferma con Rialto. «Gli assembramenti che si registrano ai tornelli attorno alle 8 sono il risultato del cambiamento degli orari della linea 2 tra piazzale Roma e Rialto. Un tragitto che i pendolari si trovano ad affrontare in difficoltà, accalcandosi. E sì che paghiamo l'abbonamento e ci aspetteremmo un servizio che tuteli la nostra salute. Un servizio di questo tipo mal si dispone con il periodo attuale in cui dobbiamo convivere con il covid». Ieri, come conferma anche l'azienda, c'è stata una corsa partita a pieno carico che ha creato qualche disagio, ma, fanno sapere dall'Actv, «subito dopo era prevista la corsa di linea 1 e poi quella di rinforzo (una corsa aggiuntiva bis-programmata). Si è trattato solo di aspettare qualche minuto in più». Oltre a questo, l'azienda di trasporti lagunari ha scelto di far partire dagli stessi pontili sia la linea 1 che la 2: «Proprio per garantire una maggiore frequenza sulla tratta e diminuire al massimo tempi di attesa e assembramenti».



Non la legge così l'utente: «Gli orari coincidenti fanno sì che le persone che raggiungono l'imbarcadero si fiondino alla ricerca del 2, poi ci son quelli che si bloccano e capita si cerchi di farsi spazio sgomitando per accedere. È un forte disagio, indipendentemente dal caso di stamattina (ieri, ndr), con la pioggia a complicare le cose. In linea generale non mi pare una mossa intelligente, perché alla fine si penalizzano i lavoratori. E si pensi a cosa sarebbe successo se ci fossero stati gli studenti». Il timore che la riprogrammazione delle corse legate al particolare momento non sia sufficiente a sostenere l'ingresso degli studenti a scuola è ancora presente, ma anche su questo tema, Actv fa sapere di essere al lavoro. E.B. torna quindi a ieri: «Io provengo da piazzale Roma, penso a chi deve prendere il vaporetto alla stazione. Capitano casi in cui c'è gente a terra. Oggi (ieri, ndr) ci sono state alcune piccole discussioni a bordo, non ci sono mezzi sufficienti e anche sulla capienza al 50% ogni tanto si vedono i marinai contare le persone, in altri casi no». Actv anche in questo rassicura che i monitoraggi, per quel che riguarda la laguna, sono costanti e ad effettuarli sono gli stessi equipaggi. Pertanto l'azienda si dichiara pronta a sistemare le eventuali falle, sempre compatibilmente con la disponibilità di mezzi. I problemi però non sarebbero legati solo alla navigazione. L'utente, che per motivi familiari talvolta si reca in terraferma, racconta che anche per quanto riguarda il trasporto su gomma la situazione non pare rosea: «Sul 6 alla Fincantieri si raggiungono situazioni kafkiane, mentre con la diminuzione delle corse del 19 a Favaro è diventato più complesso spostarsi verso Venezia, dato che il vecchio discorso dei collegamenti del tram non sostituisce il giro dell'autobus. Le corse sono diminuite, ma i lavoratori ci sono ancora: non vogliamo esser considerati dei panda».

© RIPRODUZIONE RISERVATA