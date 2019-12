​Actv, taglio di Natale e scatta la ressa in vaporetto

VENEZIA - Il Natale con la città deserta, che si anima solo verso la sera, con le famiglie che tornano nelle loro case dai pranzi con i parenti è ormai roba per solo nostalgici. La realtà (triste) odierna è di una Venezia presa d'assalto da turisti di giornata come durante le vacanze pasquali. E i veneziani, che in buona parte hanno una certa età, restano fuori dai vaporetti o entrano imprecando contro i turisti che gli hanno rubato il posto a sedere. O, peggio, senza riuscire ad entrare in cabina da quanto si sta stretti. Il tutto mentre i coreani continuano a fotografare la città a bordo di taxi in servizio carovana, peraltro illegale la mattina.



GLI ESCURSIONISTI

Questa è la fotografia di quella che dovrebbe essere una festa e che da qualche anno, almeno cinque, si tramuta in una sofferenza. Addio calli tranquille, addio vaporetti e motoscafi in cui ci si può accomodare con borsoni e carretti pieni di regali, panettoni e pandori. Il giorno di Natale, complice anche la situazione meteorologica quantomeno bizzarra (mai sotto gli 11 gradi) e un sole tiepido, sta insomma assomigliando sempre di più alla Pasqua.

Con una differenza importante: le strutture ricettive erano semivuote e i turisti arrivavano tutti dall'entroterra. Pensando che fosse Pasqua, tutti volevano farsi il giro nelle isole, intasando così i motoscafi delle linee circolari.



MEZZI PRESI D'ASSALTO

A Natale, infatti, anche i dipendenti di Actv a turno stanno a casa con le proprie famiglie e il servizio non è quello normale. Quindi, la linea 3 (diretto per Murano da piazzale Roma e Ferrovia) era sospesa, così come era sospesa la linea 1, che ha lasciato il posto ad una linea 2 estesa fino al Lido ma che saltava alcune fermate. Tanti, tantissimi vaporetti sulla tratta piazzale Roma-Rialto, ma nelle poche fermate saltate c'erano anziani e genitori con passeggino e carrello porta pacchi che imprecavano contro l'azienda e contro il Natale.

In effetti, dopo la fermata della stazione, in certi orari era difficile salire a bordo. Verso sera, a riprova che il turismo di Natale era tutto stile gita fuori porta, la città era un deserto e i mezzi pubblici pure.

Non si tratta comunque di un disservizio, poiché il servizio ridotto è frutto di un accordo sindacale che consente a Venezia di avere un trasporto pubblico di tutto rispetto al confronto di altre città in cui il giorno di Natale è tutto fermo.



ACCORDO SINDACALE

«Per questo accordo - spiegano in azienda - è in servizio circa il 60 per cento del personale impiegato in una normale giornata festiva, poco meno di 400 persone solo per la navigazione. Come Azienda abbiamo cercato di trovare un giusto compromesso tra il diritto del personale di stare a casa a festeggiare con i loro cari ed il sacrosanto diritto alla mobilità delle persone. Aumentare le fermate a parità di risorse significherebbe ridurre la frequenza. Negli anni il servizio è stato sempre incrementato, in particolare verso le isole e anche quest'anno sono state aggiunte corse tra Fondamente Nove-Murano e Burano e lungo la direttrice del Canal Grande Piazzale Roma-Ferrovia-Rialto-San Marco- Lido».



IMBARCADERI

Tra gli imbarcaderi devastati dall'acqua alta del 12 novembre, prima di Natale sono stati riaperti Murano Faro, Sant'Elena e Giardini Biennale e entro fine anno dovrebbe essere riaperto anche uno dei due pontili all'Arsenale. Il 14 febbraio riaprirà Santa Maria del Giglio, chiuso per ristrutturazione.

