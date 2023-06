MIRA - Quando lo pubblicò, nel 2021, fu per lei una sfida superata, la rivincita dopo il difficile periodo della pandemia che tante sofferenze ha provocato. Ora il libro "Duri i banchi" rischia di portarla in Tribunale a Venezia con l'accusa di diffamazione. La scrittrice Vania Simeoni, 71 anni, di Mira, è stata infatti querelata dall'ex marito e dal figlio, i quali sostengono di essersi riconosciuti senza ombra di dubbio in due dei personaggi che, seppure indicati con nomi diversi, vengono descritti in maniera negativa, ritenuta fortemente lesiva della loro onorabilità.

La procura di Venezia, a conclusione delle indagini preliminari, aveva in realtà chiesto l'archiviazione del fascicolo: secondo la sostituto procuratore Daniela Moroni, infatti, si tratta di libera interpretazione letteraria. Nessuna diffamazione, insomma. Tanto più che, evitare malintesi, l'autrice aveva inserito la consueta indicazione con cui il lettore viene avvisato che «qualsiasi riferimento a fatti o persone realmente esistenti è puramente casuale».



L'OPPOSIZIONE

Ma il figlio e l'ex marito, dal quale la donna si è separata una decina di anni fa, hanno deciso di insistere e, assistiti dagli avvocati Marco Vianello e Gianluca Sicchiero, si sono opposti alla richiesta di archiviazione portando una lunga serie di elementi per provare che "Duri i banchi" è un vero e proprio libro autobiografico, i cui personaggi hanno le stesse caratteristiche, gli stessi tic, le stesse malattie della scrittrice e dei suoi familiari. Insomma, sono i protagonisti del libro, seppure chiamati con nomi diversi. «Tutti leggendo le pagine del libro hanno riconosciuto i componenti della famiglia della signora Simeoni», hanno sostenuto i legali dell'ex marito e del figlio, la cui immagine a loro avviso è stata fortemente lesa. Tesi che è stata recepita dalla giudice per le indagini preliminari Benedetta Vitolo la quale, a conclusione dell'udienza nella quale è stato discusso il caso, ha imposto alla procura di formulare il capo d'imputazione a carico di Vania Simeoni, chiedendo il suo rinvio a giudizio e, di conseguenza il processo. La giudice non ha accolto le ragioni della difesa, rappresentata dall'avvocata Malania Benetti, la quale ha ribadito che "Duri i banchi" è un romanzo intervallato da poesie: un lavoro di fantasia, legittimo esercizio del diritto di libera espressione artistica, privo di elementi identificativi dei suoi familiari e senza alcuna offesa che possa giustificare una querela per diffamazione; tanto meno un processo. «La mia assistita è rimasta sorpresa, è abbattuta», ha dichiarato l'avvocata Benetti, inserendo l'iniziativa in un conflitto in corso da tempo con l'ex marito e con il figlio. E precisando che dalla pubblicazione del libro la scrittrice non ha guadagnato un solo euro, in quanto tutti i proventi sono devoluti per un'associazione a tutela degli animali.



ANIMALI E AMBIENTE

"Duri i banchi", pubblicato da Booksprint, «si snoda sul rapporto fra due donne che si guardano a ritroso, attraverso uno specchio che rafforza i ricordi di una identificandoli con quelli dell'altra, come una sorta di sintonia silenziosa che confronta emozioni, sentimenti, dolori, tutti complici di un'avventura che le porterà a comprendere un vissuto che si assomiglia e che, attraverso le certezze di una, rafforzano le incertezze e i dolori dell'altra», come spiega la descrizione del libro in vendita su varie piattaforme digitali.

Per Vania Simeoni non è la prima esperienza letteraria, anche se nel corso degli anni si è occupata anche di altro: dal 1974 al 2006 ha lavorato all'Enel, ricoprendo per 4 anni anche il ruolo di dirigente sindacale a tempo pieno nella Cgil elettrici, nonché di consulente per la Cgil Spi. È stata inoltre presidente di un circolo Arca Enel, interessato ai disabili e presidente del circolo Auser "I cento passi", dedito ad attività ricreative, con particolare attenzione al rapporto con gli animali e l'ambiente, uno dei suoi interessi principali.