Daspo ai tifosi del Chioggia, imbrattata l'auto del dirigente del Commissariato. Spunta l'adesivo degli ultrà e la scritta "Acab"

CHIOGGIA (VENEZIA) - Imbrattano l'auto del dirigente del Commissariato di Chioggia con la scritta "ACAB" (acronimo dall'inglese è un'offesa contro i poliziotti) e l'adesivo degli ultrà di una squadra di calcio locale. Il fatto nella notte tra il 21 e il 22 aprile per mano di persone ancora ignote che se la sono presa contro l’auto privata del Dirigente del Commissariato di Chioggia, versando una sostanza nel cofano e attaccando un adesivo riferito alla tifoseria calcistica locale con la scritta “ACAB”.

Scontri dopo la partita, i provvedimenti

Nelle settimane scorse, dopo fatti gravi successi in precedenti manifestazioni sportive, le Forze dell’Ordine sono dovute intervenire anche con provvedimenti disposti dalla normativa vigente in tema di manifestazioni sportive. «Ora, speriamo che Magistratura e Forze dell’Ordine intervenute, assicurino alla giustizia in tempi brevi chi o coloro hanno fatto questo grave ed intimidatorio gesto - scrive in una nota il segretario provinciale Sap, Giorgio Pavan - Il SAP, oltre alla Solidarietà e alla Vicinanza al Dirigente, a tutto il personale del Commissariato per il lavoro quotidiano svolto, sarà al loro fianco per isolare individui che non hanno nulla da spartire alla serena popolazione sportiva di Chioggia».

Gli scontri tra tifosi, i daspo dopo la partita

Nei giorni scorsi, quattro sostenitori della Union Clodiense Chioggia per i prossimi due anni non potranno accedere a manifestazioni sportive. Il provvedimento di Daspo è del questore di Rovigo ed è la conseguenza di fatti successi ad Adria durante la partita del campionato di Serie D che è stata disputata il 5 marzo scorso tra Adriese e Clodiense (vinta 2 a 0 dalla Clodiense).