PIANIGA - Brutto risveglio ieri mattina - domenica 15 gennaio - per la frazione di Mellaredo: nella notte fra sabato e domenica qualcuno ha pensato di riscaldarsi dal rigore invernale facendo un falò con i libri del “frigobook” del parco di via Cavinello Ovest e di via Brenta. A denunciare i fatti i residenti confinanti coi parchi, che informano di avere anche già segnalato più volte alla polizia locale episodi di vandalismo e degrado ai danni dei frigobook e delle giostrine. In particolare, il parco di via Cavinello Ovest, trovandosi in zona per lo più industriale, quindi più isolata, permette a eventuali vandali di agire indisturbati senza essere visti: i residenti spesso alla mattina passeggiando trovano cartoni della pizza, lattine e bottiglie di birra e bevande abbandonate. In questo parco ci sarebbe un cartello di “Area videosorvegliata”, ma le telecamere non sono sempre presenti (si tratta di fototrappole, che vengono spostate di volta in volta dove si rende necessario), mentre in via Brenta sono fisse.



LE INDAGINI

L’episodio però di sabato notte è più grave del solito: il cumulo di ceneri evidenzia come sia stata bruciata una gran quantità di libri, facendo un rogo piuttosto ampio, a rischio anche di esiti ben più gravi, considerando la presenza di foglie secche anche in questo periodo dell’anno a causa del clima più temperato. Fortunatamente, tuttavia, alcuni cittadini si sono accorti del rogo in via Cavinello e hanno allertato i carabinieri della Tenenza di Dolo, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e, recatisi poi su segnalazione anche al parco di via Brenta, qui hanno colto sul fatto e identificato quattro ragazzi. Verranno ora controllate le telecamere della zona per verificare se siano stati proprio loro ad appiccare il fuoco o sesiano arrivati in un momento successivo. Ad essere interpellata dai cittadini domenica mattina presto, la segretaria del Partito Democratico residente a Mellaredo, Anna Casanova: «Oltre alla gravità dell’assenza di spazi, c’è il degrado che si sta riscontrando in zone che sarebbero deputate alla socialità, ma in mancanza di manutenzioni e controlli finiscono per essere prese di mira anche da malintenzionati». La polizia locale si è recata sul luogo a metà mattina e ha fatto gli accertamenti del caso. Il sindaco Federico Calzavara ha condannato gli atti vandalici e promesso azioni: «Mi riservo di valutare se sporgere denuncia ai carabinieri.

