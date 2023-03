ERACLEA - Eraclea Village, fondamentale passo in avanti per la realizzazione del progetto, che così entra nel vivo. Il 17 marzo il gruppo Human Company, che cura l'intervento, ha presentato in Regione la richiesta di rilascio del Provvedimento autorizzativo unico regionale (Paur), che consentirà l'inizio dei lavori. Nel frattempo già nei prossimi giorni verranno avviate le opere di messa in sicurezza idraulica dell'area di Valle Ossi e la realizzazione delle tre rotatorie di viale dei Fiori, due delle quali (agli incroci con via degli Olivi e via delle Rose) saranno terminate entro aprile: le opere rientrano tra i benefici legati al progetto che ammontano a 4 milioni di euro di investimenti che saranno effettuati in tutto il territorio.

SICUREZZA IDRAULICA

In ogni caso, una volta completati i lavori di messa in sicurezza idraulica, assolvendo così alle indicazioni del Piano anti-alluvioni, potrà partire la delimitazione del cantiere, prevista probabilmente entro l'estate o comunque entro la fine dell'anno.

IL PROGETTO

Su una superficie totale di 250 ettari, il progetto di Eraclea Village si svilupperà in 94 ettari di villaggio rurale con oltre 2.800 piazzole per camper e case mobili. La struttura sarà in grado di ospitare fino a 14mila visitatori al giorno per 1,2 milioni di presenze annue. A regime vi lavoreranno 600 occupati tra diretti e indiretti, un'opportunità unica per il territorio. «Come Comune spiega il sindaco Nadia Zanchin - non possiamo che essere entusiasti dell'avvenuto deposito e del superamento, da parte della proprietà, delle criticità riscontrate con il Piano Rischi Alluvioni che hanno rallentato l'iter burocratico di oltre un anno. Il progetto è una grande opportunità per Eraclea Mare, dal punto di vista turistico e occupazionale. Rappresenta una buona opportunità anche il rimanente territorio, che ha maggiori prospettive di crescita che si estendono nell'entroterra, con un riordino territoriale che deve farci trovare pronti all'accoglienza dei flussi turistici, offrendo agli ospiti attrattive che permettano loro di conoscere l'intero territorio e quindi le nostre origini, la nostra cultura oltre naturalmente alla bellezza naturale che contraddistingue la nostra offerta turistica».

RISPETTO DELL'AMBIENTE

Ad essere evidenziato è anche il fatto che l'intero intervento punterà a riqualificare l'area di Valle Ossi. «Ci saranno benefici pubblici a servizio dell'intera comunità di Eraclea aggiunge la prima cittadina - e, cosa di non poca importanza, verrà realizzato un intervento a basso impatto ambientale e nel rispetto di tutti i parametri green oggi fondamentali per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente in generale ma ancora di più se pensiamo all'area della laguna del Mort. Non meno importante è l'aspetto legato ai benefici pubblici: oltre alle nuove rotonde di Eraclea Mare, ci saranno anche altri interventi, con effetti per tutto il Comune. In questa fase stiamo facendo le valutazioni del caso». Soddisfazione per lo sviluppo dell'iter autorizzativo del progetto è stata manifestata da Luca Belenghi, amministratore delegato di Human Company. «Ci stiamo avvicinando sempre di più spiega - all'ottenimento del permesso di costruire e quindi all'inizio dei lavori. Eraclea Village sarà un'eccellenza nel mondo dell'open air, un progetto visionario di importanza strategica per il Gruppo Human Company, fortemente legato e interconnesso al meraviglioso territorio circostante; un investimento sostenibile di oltre 160 milioni di euro per la realizzazione di uno tra i villaggi più grandi, moderni e innovativi d'Europa».