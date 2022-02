MARCON - Di sicuro sono dati che se confrontati con quelli del periodo precedente la pandemia risultano ancora negativi, ma è altresì vero che stiamo parlando di numeri dai quali risulta evidente un trend di crescita che invita a guardare avanti con una buona dose di ottimismo. Il centro commerciale Valecenter di Marcon, gestito da Multi Italy, ha reso noti i risultati relativi al 2021 che confermano il costante lavoro di miglioramento e di potenziamento dell'attività del centro, a contrasto con il difficile periodo post pandemico che ha caratterizzato tutte le attività commerciali.



SEGNALI POSITIVI

Un graduale segno di ripresa, dunque, per il centro di via Mattei, con un risultato in linea con quanto registrato più genericamente dall'Osservatorio del Consiglio nazionale dei centri commerciali, che in questi giorni ha comunicato un aumento del settore sia in termini di ingressi (+12,8%) che di fatturato (+21,6%). Lo shopping center marconese ha chiuso il 2021 con una percentuale di crescita di footfall (numero di visitatori) del +21% sul 2020 e del +20% di sales (vendite) rispetto all'anno precedente. «Un riscontro incoraggiante - si legge in un comunicato dell'azienda - avvalorato dai risultati emersi in ambito retail con il collocamento nel centro di sette nuove insegne, ovvero One Fashion, Kepro, La casa de Las Carcasas, Alice Pizza, Claire's, Two Way e Segafredo, oltre all'apertura di Deichmann prevista nel primo trimestre di quest'anno». Nel corso dell'anno passato ci sono stati pure alcuni cambiamenti all'interno della piastra commerciale con Il brand Footlocker che ha ricollocato il proprio negozio al piano terra, mentre Bluespirit ha visto un ampliamento della sua unità con una superficie di vendita raddoppiata. Sono inoltre stati riconfermati Sushiteca, Bijou Brigitte, Qualifarma, Chouse, Avi immobiliare e il temporary shop Ac Maison per un totale di oltre tremila metri quadrati e l'utilizzo di una identica superficie è stato registrato dai rinnovi contrattuali da parte degli uffici presenti all'interno del complesso. Da sottolineare anche il grande riscontro per il suo primo anno di attività nel centro registrato dall'iperalimentare Rossetto, che ha confermato una costante crescita grazie alla solidità organizzativa del gruppo veronese. «Dobbiamo essere ottimisti, e soprattutto tenaci nella gestione della nostra attività in un periodo molto difficile - ha affermato Luca Maganuco, Managing Director di Multi Italy - L'obiettivo continua ad essere quello di cooperare con i tenants (inquilini del centro) per un futuro proficuo per tutti».