MARCON - Tutti riassunti, e organico potenziato con un’altra trentina di dipendenti. Fervono all’interno del centro commerciale Valecenter di Marcon i lavori di ristrutturazione degli spazi in cui a breve andrà ad insediarsi il nuovo iperalimentare di proprietà della Rossetto Trade, che diventerà il punto vendita del gruppo più grande d’Italia. Sono gli stessi spazi (oltre 6mila metri quadri) che fino a luglio scorso sono stati occupati dall’ipermercato Carrefour e che ora il gruppo veronese Rossetto, che opera nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco fin dal 1965 con un fatturato di oltre 500 milioni di euro, ha acquisito con l’obiettivo di dare un forte impulso a Marcon e dintorni al mercato della grande distribuzione alimentare.



La data precisa dell’inaugurazione non è ancora fissata, ma l’amministratore delegato Lorenzo Rossetto assicura che l’arco temporale individuato per l’apertura sarà quello compreso tra la fine di ottobre e la prima quindicina di novembre. «Stiamo rifacendo di sana pianta tutto il punto vendita – dice – perché cambieranno le scaffalature, l’organizzazione degli spazi, gli armadi e le celle frigorifere e i banchi refrigerati, i mobili e gli accessori per la zona ortofrutta, i prodotti freschi e da forno, oltre alle soluzioni espositive per i prodotti di corsia e l’area casse. Stiamo lavorando di buona lena e contiamo di poter aprire alla clientela tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre». Il gruppo Rossetto, che ha sede a Sona (Vr), ha attualmente 1700 collaboratori distribuiti in 23 punti vendita dislocati in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna e, precisamente, nelle provincie di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Brescia, Mantova, Cremona, Reggio Emilia e Modena. Nove province alle quali ora andrà ad aggiungersi anche quella di Venezia con l’apertura a Marcon della piastra commerciale di via Mattei, all’interno della quale lavoreranno, oltre al centinaio di dipendenti che prima erano alle dipendenze di Carrefour, anche trenta nuovi assunti.



«Secondo quanto abbiamo concordato in sede di acquisizione dell’attività – spiega l’amministratore delegato – garantiremo la continuità lavorativa alle cento persone (diverse con contratto par time) che in precedenza erano alle dipendenze della vecchia gestione, e in più abbiamo assunto trenta nuovi collaboratori che già da una settimana sono impegnati per la formazione nei nostri punti vendita». Il nuovo iperalimentare comprenderà al suo interno prodotti di panetteria, pasticceria e cucina di propria produzione, con pesce fresco, carni di qualità, salumi e formaggi e un vasto assortimento di frutta e verdura fresca. Non mancherà, inoltre, una selezione di vini di alta ristorazione. Prerogativa dell’azienda veronese, oltre alla cortesia e all’offerta di prodotti di qualità, sarà una collaudata politica di vendita che non prevede nessuna forma di sottocosto, carta fedeltà o modalità di vendita come il 3 per 2, ma tutto viaggerà all’insegna del basso prezzo. © RIPRODUZIONE RISERVATA