CAVALLINO TREPORTI - Dalla Lituania all’Italia, mettendo radici a Cavallino-Treporti dove aveva trovato un lavoro e, prima ancora un compagno, con il quale progettare il futuro. Sabato, sul Sasso Nero, in Valle Aurina, i sogni si sono trasformati in incubi e lei, Solveiga Kemzuraite, di soli 33 anni, è morta assieme all’uomo con cui aveva scelto di dividere la vita.

L’ARRIVO IN ITALIA

A Cavallino-Treporti era arrivata 12 anni fa, direttamente da Kedainiai, città lituana di circa 22mila abitanti, come studentessa-lavoratrice lavorando come cameriera per un paio di stagioni grazie a due progetti specifici, degli stage che uniscono il mondo della scuola con quello del lavoro. Una volta in Italia, nel litorale nord della provincia di Venezia, Solveiga si era fatta apprezzare per la sua infinita dolcezza, oltre che per il suo modo di fare sempre gentile ma determinato. Tutte qualità che le avevano permesso di integrarsi alla perfezione nella realtà locale tanto da decidere di stabilirsi definitivamente a Cavallino-Treporti dove aveva la stabilità economica e affettiva.



LE ESPERIENZE DI LAVORO

Dipendente per 12 anni del campeggio Ca’ Pasquali, qui aveva conosciuto Gabriele Costantini, condividendo passioni e progetti di vita, tanto che i due da qualche tempo avevano iniziato anche una convivenza nell’abitazione di lui a Lio Grando, a due passi dal terminal di Punta Sabbioni, la loro oasi felice.

IL RICORDO

«Solveiga era arriva nella nostra struttura per la prima volta 12 anni fa – spiega Andrea Granzotto, direttore del campeggio Ca’ Pasquali –, inizialmente con uno stage scuola-lavoro, esperienza che ha ripetuto per due stagioni. Dopo ha iniziato a lavorare con noi in forma stabile, tanto che alla fine ha prestato la sua attività nella nostra struttura per 12 anni».

Fin dall’inizio infatti Solveiga era riuscita a integrarsi alla perfezione con la nuova realtà. «A Cavallino-Treporti si era integrata nel migliore dei modi – prosegue il direttore della struttura ricettiva – Aveva legato molto bene con tutti: inizialmente lavorava come cameriera ma poi, proprio grazie alle sue capacità e al modo in cui si era integrata, aveva svolto altre mansioni diventando anche responsabile del punto vendita gelateria e bar del nostro campeggio».



L’INCONTRO

E proprio lavorando in campeggio aveva conosciuto Gabriele Costantini, passati nel giro di qualche tempo da colleghi a compagni di vita. «Condividevano le loro passioni – aggiunge Granzotto –, in particolare quella montagna. Ieri mattina sono stato informato di quanto accaduto: è una tragedia che toglie le parole, è difficile aggiungere altro. Lui aveva lavorato con noi in passato, ma da alcuni anni aveva preso altre strade professionali. Erano molto legati tra di loro, adoravano la montagna: assieme facevano diverse escursioni, viaggiare era era la loro passione. Di Gabriele rimane il ricordo di un gran lavoratore, lei aveva un carattere dolce ma al tempo stesso era molto determinata oltre che seria e precisa in quel che faceva: Sono state proprio tutte queste qualità che le hanno permesso di integrarsi nella nostra struttura e più in generale a Cavallino-Treporti».



NUOVI INCARICHI

Proprio perché si era integrata alla perfezione, da quest’anno Solveiga avrebbe dovuto iniziare una nuova esperienza lavorativa, sempre in una gelateria, ma all’interno del campeggio Marina di Venezia, dove avrebbe iniziato il nuovo lavoro dalla prossima settimana in concomitanza dell’apertura del campeggio. Anche per questo la coppia si era concessa in un fine settimana in Valle Aurina, qualche giorno di relax prima del via della nuova stagione. Tutto però è stato cancellato, mentre la coppia stava attraversando un canalone con Gabriele e Solveiga travolti da una slavina, probabilmente traditi dalle temperature primaverili.