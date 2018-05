'Ndrangheta e traffico di droga, Antonino Vadalà estradato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - La notizia era nell'aria da alcuni giorni, oggi la conferma:è stato estradato dalla Slovacchia ed è rientrato in Italia oggi, scortato dalla polizia. Vadalà era stato arrestato in Slovacchia nelle scorse settimane in seguito a un'indagine dellacon cui era stata smantellata un'organizzazione criminale 'ndranghetista radicata in Veneto dedita al traffico di droga e al riciclaggio. Vadalà, era stato fermato (e poi rilasciato) dalle autorità slovacche inprecedenza perché sospettato di essere coinvolto nell'omicidio del giornalista Jan Kuciak proprio mentre il reporter stava lavorando a un'inchiesta tra la politica slocavva la 'ndrangheta. Le indagini che hanno portato all'estradizione di Vadalà, coordinante dal sostituto procuratore Paola Tonini della Dda di Venezia, sono state condotte dal Gico. Vadalà, dopo l'atterraggio a Roma, all'aeroporto di Fiumicino, verrà accompagnato in carcere e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria veneta.