Sospeso medico di base perché non vaccinato: i pazienti dirottati ai colleghi

MESTRE/VENEZIA - Un medico di medicina generale con ambulatorio nell’area di Venezia Terraferma, ambito di Gazzera-Chirignago-Zelarino, è stato sospeso dal servizio fino a nuova comunicazione, perchè non vaccinato. L'Ulss 3 Serenissima si è attivata per limitare il disagio per i suoi pazienti: ha verificato la disponibilità degli altri medici di medicina generale a farsi carico degli assistiti del professionista sospeso, e li ha messi nelle condizioni di accogliere nuovi pazienti fino a quando perdurerà la sospensione del collega esonerato dal servizio.

