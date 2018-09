di Melody Fusaro

MESTRE Sui vaccini non si scherza più. Per oltre la metà delle famiglie veneziane che hanno presentato l’autocertificazione potrebbero aprirsi le porte dei tribunali. I carabinieri, infatti, qualche giorno fa hanno fatto visita agli uffici comunali per una prima fase di indagine. A raccontarlo è il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro che, dall’auditorium dell’M9 (appena intitolato a Cesare De Michelis in occasione dell’apertura del Festival della politica), coglie lo spunto per lanciare un monito alla legalità. «Temo che avremo delle sorprese: il sospetto è che molte non siano regolari».